gülsha 晨露純玫瑰活肌水 3月26日(星期四) 萬寧一日出位價

3月26日(星期四) 萬寧一日出位價*
【妳的「轉季補濕閨蜜」晨露純玫瑰活肌水 】
官方網店同步優惠: https://bit.ly/3Pe7qC4
每次轉季，肌膚總是第一個感受到？泛紅痕癢、繃緊甩皮、外油內乾、黏黏笠笠⋯⋯
這個時候，妳需要的並不是普通補濕產品，而是一個懂妳的 #轉季閨蜜
#晨露純玫瑰活肌水 一噴立刻安撫肌膚小情緒，告別轉季肌膚煩惱！
天然純淨，呵護肌膚
以大馬士革玫瑰花瓣製成，100%天然．零化學．零香精。每一滴都蘊含珍貴玫瑰精華，像閨蜜般純粹，為肌膚帶來天然養分。
潤澤保濕，強化屏障
臨床實證，使用一次後：
• 3小時內肌膚水分流失平均減少25%▫
• 24小時內平均減少15%▫
補水同時真正強化肌膚水脂屏障，由內而外鎖住水分，肌膚持續水潤！
退紅舒敏，抗菌消炎
蘊含強效抗氧化劑，有效舒緩轉季敏感、減少紅腫及粉刺，同時保護肌膚免受氧化壓力和污染影響。
一瓶多效，全天候守護
爽膚｜打底｜定妝｜隨身補濕｜急救面膜
隨時隨地，需要補濕，它都在！
------ #3月26日 (星期四)萬寧一日出位價*-----
gülsha 晨露純玫瑰活肌水 100ml
買1支 $150 *（建議零售價 $256/支）
買2支 平均$139*/支（同閨蜜一人一支）
【額外購物禮遇】
選購 gülsha 產品滿額+，登記即可獲贈4件禮品，總值超過$400：
滿$400送：精美實用手提包+神秘禮物乙份+$50優惠券
滿$600加送：旅行便攜充氣枕
額外購物禮遇登記方法
如在萬寧 (分店及官網) 購買，請將收據WhatsApp至+852 6689 8916，即會有客戶服務主任作禮物的安排，贈品會於登記後5星期內發出，登記期限為4月2日即止。
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gülsha 銷售點:
▪️ 香港及澳門萬寧分店
▪️ 萬寧官網: https://bit.ly/414qPbd
▪️ 官方網店: https://bit.ly/3Pe7qC4
▫根據對 10 位年齡介乎 19-54 歲的試用者進行為期 4 週的 Jsh Hamilton 儀器測試報告。
*優惠期只限2026年3月26日。須購買指定產品及件數方享折扣優惠。每位顧客最多可購買24件出位價產品。出位價產品不能與其他優惠同時使用。
+優惠期只限2026年3月26日。每發票計，額外購物禮遇滿$400之產品須包含晨露純玫瑰活肌水，不包括試用裝及換購價產品。數量有限，送／售完即止。實際價格由萬寧自行決定，如有爭議，gülsha及萬寧保留最終之決定權。