gülsha 晨露純玫瑰活肌水 3月26日(星期四) 萬寧一日出位價

每次轉季，肌膚總是第一個感受到？泛紅痕癢、繃緊甩皮、外油內乾、黏黏笠笠⋯⋯ 這個時候，妳需要的並不是普通補濕產品，而是一個懂妳的 #轉季閨蜜

潤澤保濕，強化屏障 臨床實證，使用一次後： • 3小時內肌膚水分流失平均減少25%▫ • 24小時內平均減少15%▫ 補水同時真正強化肌膚水脂屏障，由內而外鎖住水分，肌膚持續水潤！

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