「大專足球賽2025-2026」舉行總決賽 理大一球小勝城大 衛冕男足冠軍 中大1:0險勝理大奪后冠

由中國香港大專體育協會主辦、友邦香港全力支持的 「大專足球賽2025-2026」圓滿舉行。男子組決賽已率先於3月7日在聯校運動中心上演，最終上屆冠軍香港理工大學（理大）以1比0小勝香港城市大學（城大）衛冕冠軍。至於女子組決賽今日（3月21日）亦於聯校運動中心順利進行，並由香港中文大學（中大）以1比0擊敗理大，奪得冠軍寶座。 理大男子隊再勝城大 衛冕男足霸主 理大與城大男子隊在去年決賽曾經碰頭，當時理大以2比1擊敗城大奪得冠軍。今年決賽中，理大雖然缺陣兩名港超球員包括效力理文的潘沛軒和大埔的李樂謙，但陣容依然鼎盛，效力冠忠南區的門將顏翱天、中場容昊及後衛陳潤潼均代表理大上陣。

比賽初段被看高一線的理大雖然受制於城大的施壓，但仍能於早段憑朱皓林接應陳潤潼傳送，突破越位射入一球領先。兩分鐘後，城大的謝程朗於禁區內踢跌理大李梓軒被罰十二碼，可惜理大曾昭灝操刀射門被城大門將陳豫遵救出，未能擴大領先優勢，上半場由理大領先一球。 換邊後戰況仍然膠著。比賽後段，城大換入張廣然加強攻勢，但仍未能對理大產生威脅，最終理大維持以1比0小勝城大，衛冕大專盃男子組冠軍。 至於較早時間上演的季軍戰則由而中大對戰香港科技大學（科大）。開賽僅6分鐘，中大的侯嘉起於禁區左路擺大位起腳，但被科大門將李卓彥撲出。21分鐘，中大右路罰球傳中，王文軒輕鬆撞入領先。七分鐘後，中大成功搶截科大開出不遠的龍門球，由侯嘉起於禁區內射入成2比0。科大靠郭逸柏在上半場補時階段把握中大後防失誤入網追成2比1。下半場雙方再無入球，最終中大以2比1擊敗科大，成為今屆季軍。

中大女子隊1:0險勝理大奪冠 今場女子隊冠軍戰，兩隊陣中均有港隊成員坐陣。於準決賽大勝城大6比0的理大，賽前被視為奪冠大熱，決賽有朱寶恩、陳綺馨、朱素君、房樂晴、馮雪雯正選披甲；而中大方面，亦有魏嵐和巫欣希助陣。 開波初段中大為較主動一方，但成功首次正式埋門卻是理大。11分鐘，朱寶恩接應傳中近射斜出。及後理大開始奪回優勢，但面對中大後防岀色演出，多次攻勢都被化解。36分鐘，朱寶恩突破越位後單刀，卻被中大門將李思瑩封走，結果雙方以0比0打和完半場。

下半場形勢理大仍然較佔上風，56分鐘，理大朱寶恩中路突破連過三人後起腳，但再次被中大李思瑩一抱入懷。受壓的中大在67分鐘一次左路角球攻勢，理大客串門將的馮雪雯誤將皮球拍後，被伏兵尾柱的林靄悠頂入，取得領先一球。 落後的理大立即作出調動，將守門員馮雪雯移任場區球員加強攻力。78分鐘，理大陳綺馨突破越位後起腳，可惜貼柱斜岀。3分鐘後，朱寶恩再於禁區內起腳中楣彈岀，陳綺馨補射亦被中大李思瑩接實。久攻之下，理大終憑陳綺馨一次左路突破入禁區搏得十二碼，但操刀的王采晴未能命中球門，錯失扳平機會。最終中大全軍退守，成功抵擋理大排山倒海的攻勢，守住領先優勢以1比0奪得今屆女子組冠軍。

「大專足球賽2025-2026」冀為年輕一代打造充滿活力、實現夢想的舞台 「大專足球賽2025-2026」共有12間大專院校分別角逐男、女子組冠軍寶座，參加院校包括︰香港城市大學、香港浸會大學、香港樹仁大學、嶺南大學、香港中文大學、香港教育大學、香港理工大學、香港科技大學、香港大學、職業訓練局、香港都會大學及香港恒生大學（排名不分先後）。