香港中樂團「國際笙簧節2026」序幕 1230人合奏《千簧和鳴》創健力士世界紀錄 展現中西音樂交融新風貌

香港中樂團主辦的「國際笙簧節2026」 在2026年3月22日於啟德體育園舉行首個大型活動「笙生不息 — 千簧和鳴」笙簧馬拉松暨黃昏戶外音樂會，吸引海內外笙簧樂手參與。活動首演作曲家伍卓賢的新作《千簧和鳴》，並以1,230人同場演奏，成功刷新健力士世界紀錄「最大規模的簧鳴樂器合奏」。 傳承笙藝術 傳統創新並進 香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌對成功舉行活動及創下世界紀錄既興奮又激動，充分體現「植根傳統、銳意創新」的藝術方針，希望透過今次活動推廣中華文化的同時，融入現代音樂與科技元素，吸引更多年輕一代參與，讓笙藝術得以薪火相傳。

香港中樂團正式刷新最大規模的簧鳴樂器合奏健力士世界紀錄

突顯與民同樂 打破傳統框架 閻惠昌指出，樂團一直堅持「與民同樂」理念，積極將中樂走入社區。今次活動以嶄新形式突破傳統音樂會框架，匯聚逾千名不同年齡、背景的樂手同台演奏，場面震撼人心。而笙這種古老的中國樂器，今次能與口琴、風笛等西方簧片樂器同場合奏，體現音樂跨越文化界限的精神。 八大樂器齊奏 跨越年齡地域 活動為「國際笙簧節2026」揭開序幕，參加者分成八組，演奏笙、蘆笙、葫蘆笙、葫蘆絲、口琴、風笛及芒筒等多種樂器，以馬拉松形式穿梭啟德主場館外圍，演繹中西名曲。活動獲中國內地、香港、台灣及韓國等共30個城市，約251間團體參與，年齡介乎4歲至87歲，其中20歲以下佔逾半，展現年輕世代對中樂的熱誠。

黃昏音樂會壓軸登場 黃昏音樂會由閻惠昌指揮，演出《闖將令》、《彩雲追月》、《電視主題曲組曲》、《太平山下不夜城》及《威廉·泰爾序曲》選段等名曲。最後由樂團聯同來自北京、上海、貴州等地的著名笙演奏家及馬拉松隊伍，共同演奏伍卓賢創作的主題曲《千簧和鳴》，以1,230人成功刷新健力士世界紀錄，為活動推向高潮。 各界參與 熱情洋溢 活動參加者年齡層廣泛。87歲的鄧先生僅學習笙兩個月，每日練習投入演出，他感到又熱鬧又開心，盼日後有機會再參加。78歲的Mon姐則學習笙約10小時，她形容能在這麼大型的活動演出感興奮。年輕的參加者同樣熱情滿滿，10歲的Sunny直言首次接觸笙，覺得這是「很特別又屬於中國文化的樂器」，而與他同組的8歲田同學演奏了包括《茉莉花》、《喜洋洋》等多首經典曲目。