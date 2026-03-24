「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」 全港青少年繪畫比賽2026 頒獎典禮暨得獎作品展

香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃舉辦的「全港青少年繪畫比賽2026」 日前已順利完成網上初賽，100位優秀青少年畫家從約5千份參賽作品中脫穎而出，晉身實地寫生總決賽。為表揚得獎同學的卓越表現，並與親友分享這份喜悅，頒獎典禮暨得獎作品展於3月21日於中環街市隆重舉行 。香港賽馬會慈善事務副總經理何寶容女士及藝育菁英基金會主席方黃吉雯女士 蒞臨擔任主禮嘉賓，為一眾得獎學生送上祝賀與嘉許，見證才華洋溢的年輕藝術家綻放光芒的重要時刻。

「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」由香港賽馬會慈善信託基金捐助，而全港青少年繪畫比賽作為計劃中的重點活動，每年均吸引眾多本地年輕藝術愛好者踴躍參與。今年比賽以「我的夢想」為主題，鼓勵青少年透過藝術表達對未來的想像與憧憬，以畫筆描繪心中的理想與抱負。在2月7日舉行的總決賽中，100位入圍學生分布於香港多區同步進行現場寫生創作。同學們在不同社區環境中觀察城市景象，感受生活氣息，並以畫筆細緻描繪身邊的人與事，將對城市的體會與情感融入作品之中，為香港注入濃厚而生動的藝術氣息。

香港賽馬會慈善事務副總經理何寶容女士（後排左四）及藝育菁英基金會主席方黃吉雯女士（後排左三）擔任頒獎典禮主禮嘉賓，向「全港十大青少年畫家」得獎學生致以祝賀與嘉許，表揚他們於藝術創作方面的傑出表現與努力成果。

本屆比賽的專業評審團由十位資深藝術家組成，包括當代水墨畫家高杏娟女士、香港當代水墨藝術家何紀嵐先生、香港都會大學人文社會科學院助理教授田禮文先生、香港香港昊天藝術協會創會主席曾斯琪女士等。他們從約5千幅作品中精挑細選，最終選出「全港十大青少年畫家」、「傑出表現奬」及「優異奬」。榮獲「全港十大青少年畫家」殊榮的同學包括：鄭慧妍、黃詩穎、古立言、何浩維、張意澄、吳奕萱、趙睿晴、李思彥、羅一淳及鍾銘杰同學。

香港賽馬會慈善事務副總經理何寶容女士（左五）及藝育菁英基金會主席方黃吉雯女士（右五）聯同一眾評審嘉賓，與10位「全港十大青少年畫家」、90位「全港青少年畫家」傑出表現和優異獎得主及其親友齊聚一堂，共同見證年輕藝術家們的卓越成就。

今年的參賽作品題材豐富多元，同學們透過畫作表達對未來的想像與理想世界的構思，內容涵蓋理想職業、理想生活以及對社會的美好願景等。學生的畫藝水平精湛且極具個人風格，每一幅作品都充滿想像力與真摯情感，展現出年輕一代對夢想的熱情與對未來的希望。

關於「藝育菁英基金會」

旨在致力透過工作坊、大型繪畫活動及藝術交流之旅等多元化的藝術活動，為熱愛繪畫創作藝術的本地及海外青少年加添更多接觸繪畫視藝文化的機會，促進青少年在國際藝術平台上的交流，發揮創意。由香港賽馬會慈善信託基金捐助之「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」，現時舉辦的活動包括：大師承傳工作坊、全港青少年繪畫比賽、優秀作品展等。