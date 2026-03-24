WeChat Pay HK 攜手深圳市南山區商務局 復活節起發放逾千萬港元「南山區千萬級入境消費券」

復活節假期將至，WeChat Pay HK宣佈與深圳市南山區商務局合作，共同舉辦「2026年南山區入境消費券活動」， 並於2026年4月1日起至2026年6月30 日 （包括首尾兩天） 期間開展首輪消費券派發。整個活動預計將向WeChat Pay HK用戶提供總值逾千萬港元的「南山區千萬級入境消費券」，活動涵蓋南山區熱門餐飲、零售及南山海岸城購物中心（海岸城）商圈內商戶，提供四折優惠。為配合活動展開，WeChat Pay HK同步聯同環島中港通提供低至半價的跨境乘車優惠，聯同滴滴出行推出香港往深圳灣口岸高達HK$100立減召車優惠，以及提供行程終點為南山區範圍的六折內地召車立減券，為用戶提供加碼優惠及更全面的一站式出行與消費體驗。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅先生表示：「作為領先的港幣電子錢包， WeChat Pay HK很榮幸與深圳市南山區商務局達成合作。 我們相信，此舉有效推動跨境數字支付場景進一步融合，為用戶帶來更便捷、更實惠的消費體驗，促進兩地商業及節日經濟發展。」

「2026年南山區入境消費券活動」期間，WeChat Pay HK用戶*只要透過「內地游」頁面進入活動專頁即可點擊領取「南山區千萬級入境消費券」，可在深圳市南山區指定合作商戶內消費滿指定金額時使用，即享四折優惠。 折扣力度非常吸引，且使用門檻低。 消費券使用範圍甚廣，共有餐飲、零售、南山海岸城商圈指定商戶及南山區指定商戶共四個類別的消費券。 其中，WeChat Pay HK快閃送出南山區指定商戶適用的限量HK$100電子現金券，憑券享單筆消費滿HK$100.01減HK$100，活動期間每天早上10時起開搶，先搶先得，絕對不容錯過！

針對用戶的跨境消費的交通出行需要，WeChat Pay HK同時加碼推出多項乘車及召車優惠，分別聯同環島中港通提供前往深圳灣口岸直通巴士的半價優惠券; 以及與滴滴出行發放價值高達HK$100無門檻香港召車立減券（適用於目的地為深圳灣口岸的訂單），及低至6折內地召車優惠券（適用於目的地為南山區的訂單）。

WeChat Pay HK聯同環島中港通及滴滴出行加碼推出多項乘車及召車優惠

部分參與消費券的南山區商戶 零售：盒馬鮮生、前海山姆、京東Mall、天虹、迪卡儂、蕉下 餐飲：奈雪的茶、喜茶、KUDDO COFFEE、樂凱薩披薩、潤園四季、火璽、辣可可、79號漁船

*只適用於活動期間已使用香港身份證完成實名認證的WeChat Pay HK用戶

^每種類別下的消費券支援使用的商戶可在WeChat Pay HK的活動頁面內點擊“參與活動商戶名單”中查看，其門店資訊由商戶提供，可能存在誤差，請以線下實際情況為準，建議消費前與商戶溝通確認是否可使用。

「2026年南山區入境消費券活動」及其他優惠活動均受相關條款及細則約束，具體優惠領取及使用條款以活動頁面實際顯示為準。 數量有限，先到先得。 詳情請參看具體活動頁面。

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