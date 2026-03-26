香港小學隊參加第51屆瑞士日內瓦國際發明展表現優異

今年在林氏基金帶領香港小學隊參加第51屆瑞士日內瓦國際發明展表現優異，勇奪全球總冠軍（小學組）及多項國際大獎，刷新歷年紀錄。並有幸獲中國駐瑞士聯邦特命全權大使錢敏堅先生親臨聽取同學匯報，並提供寶貴意見。

青松侯寶垣小學取得的全球總冠軍（小學組）更是香港小學首度奪得此項殊榮。參賽項目以可持續物料循環再用提升排污效能，獲國際評審一致高度評價；其他展出項目涵蓋健康醫學、智慧工程、能源與可持續發展技術等範疇。各項創新發明均由導師與學生攜手研發，並在「AI+」理念下，將人工智能與不同學術領域深度融合，展出多項回應社會實際需要的研發成果。