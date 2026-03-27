年青媽媽團隊出動：綠色育兒新職場

在賽馬會「 Young 媽予里 」的支持下，育兒不再只是生活課題，而是一段可以與社群共同經歷的旅程，也讓年青媽媽在照顧孩子的同時，找到屬於自己的節奏與自我可能。

年青媽媽團隊出動，在「綠色育兒新職場」中，她們如何在家庭與工作之間開拓新方向？兩位參與賽馬會「Young 媽予里」計劃的媽媽，分享她們一步步探索成長與未來的故事。 Working Mum 的平衡課題 在香港，不少女性同時肩負職場與家庭的雙重角色。根據統計*，本港每五名女性之中有三人參與職場工作，是推動經濟的重要力量。而在這群在職女性當中更有不少是年輕的媽媽。她們在人生早期便肩負母職，同時持續學習與工作，在育兒與自我發展之間展現適應力與潛能。有見及此，由香港基督教女青年會主辦、並獲香港賽馬會慈善信託基金捐助的「 Young 媽予里 」計劃就應運而生，致力發掘年青媽媽的能力與價值，凝聚她們的力量，建立一個互相支持的社區。

在育兒之間尋找可能 為更了解年青媽媽在育兒與個人發展之間的經歷，本集訪問了兩位參與賽馬會「 Young 媽予里 」計劃的年青媽媽 —— 晞嵐和芍彤，分享她們的故事。晞嵐表示，過去曾在網上嘗試經營小生意，如今透過「 Young 媽予里 」，多了一個可以實踐想法的平台。「以前都係自己摸索，而家多咗一個實驗場，可以同其他媽媽一齊玩住學營商。」她笑言，在互相支持的環境下，不但能累積經驗，更能擴闊不同知識。另一位媽媽芍彤則發現自己原來對創作與分享充滿興趣。「原來自己鍾意設計、又敢出嚟分享嘅人，只係以前冇場合畀我試。」透過參與計劃，她開始嘗試不同創作與社區活動，更認清自己的方向。

將構想化為行動力 談到為何會主動選擇加入計劃，晞嵐說：「我一直都對做小生意有興趣，希望可以將呢個興趣變成一個有團隊、有系統嘅實戰場。」她表示，在計劃中認識了不少擁有不同專長的媽媽，「有人識環保育兒、有人有生意頭腦、有人好擅長時間管理，亦有人識設計，感覺好似一間公司不同部門，分工合作。」她亦笑言：「我最欣賞嘅係，我哋唔係打雜，而係一齊諗點樣經營，原來我地都好專業。」芍彤則分享，自己近年愈來愈重視環保，希望找到一個平台與其他媽媽交流綠色育兒。「如果得我一個人做，其實好難有動力，但有一班志同道合嘅媽媽，一齊試吓點樣育兒又可以更環保，感覺就唔同。」

從育兒身份到社群營運者

被問到加入計劃後帶來的改變，兩位都提到自己在能力與視野上的成長。晞嵐表示，自己第一次完整參與自助服務機的營運模式，由尋找捐贈者、挑選與分類用品、包裝上架、定價，到宣傳推廣及後台數據分析，都親身參與其中。「以前做小生意多數靠感覺，而家開始學用數據去睇，例如幾時要補貨、邊區需求多、邊啲BB用品最受歡迎。」她笑著說：「原來媽媽唔單止識揀尿片牌子，仲可以用數據去做決定，呢個感覺好型。」另一邊，芍彤則發現自己對設計與分享愈來愈有興趣。「我開始試吓設計海報去推廣綠色育兒，見到有其他媽媽因為呢啲資訊改變習慣，其實好有滿足感。」她亦逐漸由最初的參與者，變成敢站出來主持活動、分享育兒心得的人。在年青媽媽這個社群裡，育兒經驗逐漸轉化為一種專業能力，而原本專注於家庭的角色，也慢慢成為探索職涯的起點。

年青媽媽的未來想像

對於未來的想像，兩位媽媽都帶著一份務實而正面的期望。晞嵐希望未來能有更多機會接觸創業與不同合作夥伴，讓自助服務機及網店發展得更成熟與專業，同時亦希望小朋友能夠健康成長，自己可以繼續吸收經驗與知識，成為令子女驕傲的媽媽。芍彤則期待能把綠色育兒的理念延伸到更多社區活動之中，讓社會都能更容易接觸相關資訊與實踐方式。她相信，隨著時間過去，大家提起「年青媽媽」時，想到的不只是辛勞，而是一群充滿創意、熱誠，並積極參與社區的女性 !

賽馬會「 Young 媽予里 」：讓媽媽發揮力量的平台 賽馬會「 Young 媽予里 」計劃以「綠色育兒」、「共享社區」及「無限可能」為核心理念，在不同地區設立賽馬會「享里左近」共享站，讓年青媽媽共享社區。透過彈性工作模式、短暫託兒、嬰幼兒用品共享、自助服務機及網店等，讓媽媽可以在照顧家庭之餘，同時嘗試不同角色與可能。計劃亦正積極與企業、物業管理公司及社區團體合作，推動資源共享，逐步建立可持續的綠色育兒生態。相信在未來的日子，透過結合育兒經驗與社區連結，年青媽媽的角色亦不再只是家庭中的照顧者，更是逐步成為推動社區改變的一份力量。

（相片由賽馬會「 Young 媽予里 」計劃提供） 想了解更多年青媽媽的故事，可觀看《Young 媽予里》短片： 賽馬會「Youngma予里」計劃 如希望支持賽馬會「Young 媽予里」計劃持續發展，或了解企業合作及贊助方式，歡迎瀏覽以下連結：

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