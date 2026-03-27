恢甲清® 灰甲液（三重功效配方）改善指/趾甲外觀

意大利製造EXCILOR® 恢甲清® 灰甲液（三重功效配方），適合因真菌相關因素而引致指／趾甲變黃、變厚、脆裂、剝落或色澤不均的人士，每日只需1次，即可提供「抑制真菌 × 袪黃亮白 × 強化甲質」三重護理，由根本改善因真菌相關因素引起的指／趾甲變黃、脆弱及剝落等外觀問題。配方添加尿素，幫助軟化甲面並提升保護膜黏附力，促進滲透。手甲及趾甲均適用。特別適合指甲受創傷或其他令甲質變弱的情況之人士。使用後數星期可見改善，持續使用效果更佳。萬寧、屈臣氏、及各大藥房有售！

查詢︰3150 8425

產品資訊︰www.excilor.com.hk