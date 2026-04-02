SPARKLE by KAREN CHAN Pop Up @又一城Festival Walk 送電影限量版BE@RBRICK 100% (7cm)

SPARKLE by KAREN CHAN Pop Up期間限定店由即日至 9月30日，進駐九龍塘核心黃金地段的潮流熱點——Festival Walk又一城，成為品牌繼裕華國貨佐敦總店後，又一個城中至潮打卡熱點，亦為這個充滿活力的一站式地標商場注入耳目一新的時尚氣息！SPARKLE by KAREN CHAN x《尋秦記》電影限量版100% BE@RBRICK (7cm)亦將首度與大家見面，凡購物滿指定金額，即可將限量版BE@RBRICK帶回家！數量非常有限，先到先得，送完即止！

是次Pop Up期間限定店整體設計採用香港家傳戶曉的經典「紅白藍」為主題，承載著香港拼搏、靈活與創意並存的「香港精神」，結合時尚展示與文化敘事，配上香港標誌性的霓虹燈街頭元素，讓顧客在選購心儀產品之餘，能親身感受到香港文化的獨特魅力，貫徹品牌中西合璧、「時尚×非遺×文化×藝術」跨界別聯乘的設計理念。