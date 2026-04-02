香港設計中心呈獻：亞洲設計對話・上海時裝周矚目登場 亞洲焦點設計師 ｘ 香港新銳設計師 聯手亮相2026秋冬上海時裝周

香港設計中心（Hong Kong Design Centre，HKDC）在主要贊助機構文創產業發展處（文創處）的大力支持下，以香港「超級聯繫人」的核心定位，攜手蕾虎LABELHOOD亮相 2026 秋冬上海時裝周，重磅呈獻 FASHION ASIA HONG KONG（下稱 Fashion Asia）與外展計劃兩大核心板塊，搭建滬港創意交流橋樑，助力香港設計力量拓展內地市場商機，進一步鞏固香港作為亞洲領先時尚中心的行業地位。香港設計中心於 2026年3月25日至30日於靜安區永源路打造為期六天的設計師展示空間《香港設計中心呈獻：亞洲焦點設計師 x 香港新銳設計師展》讓亞洲頂尖設計創意與香港新晉設計力量同台展演，並於3月27日舉辦專屬時裝秀《香港設計中心呈獻：新銳時裝設計師秀》，為內地及國際觀眾呈現香港多元且富有活力的時尚表達。
Fashion Asia 作為亞洲時尚領域的重要標桿，此次攜 2025「亞洲十大焦點設計師」中七位傑出設計師登上2026秋冬上海時裝周，集中展現亞洲設計的多元魅力與創新力量。這次參與亦再次印證了 Fashion Asia 致力推動亞洲設計跨區域交流的承諾。參展設計師及品牌來自中國內地、香港及韓國，包括：
● ACT N°1（設計師：Luca Lin）（中國內地）
● KIT WAN STUDIOS（設計師：Kit Wan）（香港）
● OSCAR OUYANG（設計師：Oscar Ouyang）（中國內地）
● Penultimate（設計師：Xiang Gao）（中國內地）
● swaying/knit（設計師：ShaSha Wong）（中國內地）
● young n sang（設計師：Youngshin Hong及Sanglim Lee）（韓國）
● Zhong Zixin（設計師：Zixin Zhong）（中國內地）
其中 Penultimate 設計師 Xiang Gao（高翔）長駐上海，繼去年12月在港參與 Fashion Asia 與 Clockenflap 合辦的《亞洲十大焦點設計師時裝展覽》後，能夠於上海再次參展，儼然有成為「東道主」的感覺。她深深感受到亞洲設計的包容性之高：「我認為亞洲設計很像一鍋火鍋，不同文化和經驗就像不同食材，在同一個鍋裡相遇、融合，同時又保留各自的味道。」
助力十位香港新晉設計師踏國際舞台 展示新銳力量
香港設計中心首度帶領香港新銳設計師登上上海時裝周，聚焦香港本土新晉設計力量，集結十位香港新銳設計師及品牌，以兼具本土特色與國際視野的設計作品，展現香港新生代創意的無限可能，為滬港時尚交流注入全新活力。這場專屬時尚展將全方位呈現香港新晉設計師在時裝、配飾等領域的創意突破，成為香港新銳設計力量拓展內地，乃至全球市場的重要契機。參展的十位設計師包括：
對於能夠參與上海時裝周，創立 UNSUIKYO 的眼鏡設計師陳浩然 Brian Chan 表示：「作為一個源自香港的眼鏡品牌，能夠參與上海時裝周，我們感到由衷的榮幸與滿心喜悅。這次能帶著這份成就跨界到國際時裝舞台，與各界分享我們的設計靈感與熱情，內心充滿興奮與感恩。我們希望透過獨特的眼鏡設計，為大家帶來新視野與愉悅的時尚體驗。」
陳進傑 Derek Chan 亦分享了與品牌 DEMO 的突破經歷：「突破，其實不是某一個瞬間，而是一個慢慢發生的過程。以前做設計可能比較直覺，但這幾年開始更清楚品牌想講的是一種怎樣的氣質和態度。對我來說，設計其實很像寫日記，每一個系列都是將自己某段時間的想法和情緒記錄下來。」
香港設計中心攜手合作夥伴 打造世界級創意之都
香港設計中心行政總裁陳娜嘉 Rainy Chan 表示：「我們非常榮幸能夠首次將香港新銳設計師帶到上海時裝周的舞台。合作夥伴 LABELHOOD 蕾虎六年來的持續支持，為本次活動提供專業平台與資源。我們希望能將香港乃至亞洲的優秀設計力量帶到內地以至全球，讓更多觀眾看到香港的創意力量。我們將持續搭建跨區域交流平台，助力香港設計力量走向更廣闊的舞台。
此次香港設計中心登陸上海時裝周，不僅是滬港創意產業交流的重要實踐，更是香港「超級聯繫人」定位在時尚領域的生動體現。Fashion Asia 的「亞洲十大焦點設計師」為內地市場帶來了多元的亞洲時尚視角，而十位香港新銳設計師則展現了香港本土創意的新生力量，二者同台亮相，不僅促成了亞洲設計與香港設計的創意聯動，更搭建了香港設計力量與內地市場的商業橋樑。在文創處的支持下，香港設計中心將繼續持續推動香港與內地、亞洲，以及全球的創意產業交流，培育更多優秀的設計人才，釋放設計的商業價值與文化價值，助力香港打造世界級創意之都，並讓香港設計力量在更廣闊的市場中持續突破與發展。
附錄一：香港新銳設計師簡介
時裝設計師
陳進傑 Derek Chan
品牌：DEMO
DEMO由香港設計師陳進傑（Derek）創立於2014年，其風格兼容了男性與女性的特質，超越了性別界限，並將詩與哲學的唯美風格注入時尚設計，令人倍感耳目一新。敏感柔美的男孩風格是DEMO的經典設計，通過手工裝飾、刺繡、粗花呢面料等豐富元素得以盡情展現。
品牌網頁：https://www.demo-official.com/
品牌社交賬號：https://www.instagram.com/_demo_official
小紅書帳號：DEMO OFFICIAL
陳景熙 Calvin Chan
品牌：The World Is Your Oyster
The World Is Your Oyster是由陳景熙（Calvin）和斳子欣（Joyce）於2014年創立，專為新一代而創，每一款設計都洋溢獨特個性，清晰簡約的傳統剪裁與想象力豐富的前衛細節相輔相成，突顯了當代人開放的思維、自由的精神和充滿詩意的靈魂。
品牌曾被著名時裝店 – 連卡佛選為 「The Next New」品牌，其系列迅即被引入到香港、上海和成都等分店售賣。之後更被國際著名的美國時裝店Opening Ceremony在其「Year of China」企劃中選出的唯一香港品牌代表，並於其紐約、洛杉磯和網店售賣。
品牌被FASHION ASIA HONG KONG選為2017年「亞洲十大焦點設計師」（10 Asian Designers To Watch）之一，被各界關注。
品牌網頁：https://theworldisyouroyster.net/
品牌社交賬號：https://www.instagram.com/theworld_is_youroyster/
小紅書帳號：TWIYO studio
李鵬 Vincent Li
品牌：VINCENT LI
設計師李鵬（Vincent ）在充滿活力的上海長大，自幼學習舞蹈，懷抱成為藝術表演者的夢想。完成學業後，他最初從事信息系統商業咨詢，但最終選擇追隨內心，投身時裝設計。於墨爾本和香港攻讀時裝課程後，Vincent於2013年前往倫敦，加入J.W. Anderson實習，積累國際時尚經驗。Vincent於2014年在墨爾本創立品牌VINCENT LI，並於2017年底在香港成立VINCENT LI LIMITED，品牌自2019年起正式進軍香港市場，並於2021年開設首家實體店。現時品牌專注於亞洲及澳洲市場的業務發展。
品牌本著「美的存在・源於不存在的完美」的座右銘，深信時裝不限於追求美學、功能、創新等範疇，在他的設計中，衣飾是行走的藝術品。
品牌網頁：https://www.vincentli.com.au
品牌社交賬號： https://www.instagram.com/vincentlistudio
小紅書帳號：vincentlistudio
葉嘉祺 Wilson Yip
品牌：Wilsonkaki
品牌Wilsonkaki由葉嘉祺（Wilson）於 2020 年創立，著重概念性及以視覺元素傳遞信息。以自身生活經歷或對生活的想像作為靈感，打造富有詩意的超現代風格服飾。
品牌擅長運用視覺效果表達概念，並以另類手法改造衣服結構。品牌首個系列在品牌建立一年之內成功吸引業界關注， 被評為2021年「亞洲十大焦點設計師」。
品牌網頁： https://wilsonkaki.com/
品牌社交賬號： https://www.instagram.com/wilsonkaki_official/
小紅書帳號：Wilsonkaki
李居錡 Jason Lee
品牌：YMDH
YMDH（You Make Daddy Happy）由設計師李居錡（Jason）於 2018 年創立。品牌以香港為基地，以充滿個性、想象力和獨特性的新東方主義為特色，用幽默和具開創性的手法呈現設計師別樹一幟的想象力，並將非主流文化、藝術傳統和創意的力量透過時裝與大眾分享。
YMDH跨媒介的合作，經常與不同的創作單位聯成，打破時裝的框架，展現了品牌獨有的理念，從而受到本地時尚界的關注和欣賞。品牌創立以來已獲得了多家時尚刊物的認可，包括Vogue Hong Kong、Jet Magazine和Milk Magazine等，進一步肯定YMDH的發展，並提高其在本地和國際時尚界的知名度。
品牌網頁： https://www.ymdhstudio.com/
品牌社交賬號： https://www.instagram.com/ymdhstudio/
小紅書帳號：YMDH Studio
配飾設計師
范煦齡 Queenie Fan
品牌：Cafuné
Cafuné創立於2015年，是由摯友設計師范煦齡（Queenie）與 劉澌泠（Day）共同打造的現代時尚品牌。
「Cafuné」一詞源自葡萄牙語，意爲「輕撫愛人的髮絲」——這一充滿溫柔與詩意的意象，貫穿於品牌的每一處表達。品牌秉持對材質與工藝的嚴謹態度，將摩登與經典元素精妙融合，打造出經得起時光沉淀的包袋系列。亦旨在建立穿戴者與包袋之間細膩而長久的情感聯結。
品牌網頁：https://www.ca-fune.com/
品牌社交帳號：https://www.instagram.com/cafune.official/
小紅書帳號：Cafune
吳思穎 Celia Ng
品牌：FEMANCE
FEMANCE由吳思穎 （Celia）與她的摯友譚泳琪（ Angel）於 2019 年共同創立的女性手袋品牌，品牌名稱FEMANCE象征女性之間惺惺相惜的情誼。作為當代女性，生活於中西文化並存的香港，擁有對美學的追求，並且喜歡思考和探索世界，渴望與人分享生活的經歷。這份抱負和理想最終創立了FEMANCE。
品牌主打非傳統的袋形，著重以簡約線條和顏色的配搭，創造時尚獨特而不過時的經典款式。品牌所有產品都是原創設計，採用真皮和環保材質，配上簡約的流線設計和低飽和度的色調，使其產品既獨特美觀又耐用。
品牌網頁：https://www.femance-official.com/
品牌社交賬號：https://www.instagram.com/femance_official/
陳德揚 Sam Chan
品牌：Kinks Lab
Kinks Lab由建築背景的設計師陳德揚（Sam）及劉翊彤（Andrea）於2021年在香港創立。 緻力於打破常規框架，擁抱實驗性的形態與結構機制，將建築思維與珠寶設計和諧融合。本品牌根植於先進的3D技術與永恆不朽的手工匠藝，將建築靈感轉化爲可穿戴的形態，呈現出充滿實驗性而非正統的優雅。
品牌網頁：https://kinks-lab.com/
品牌社交賬號：https://www.instagram.com/kinks.lab
小紅書帳號：Kinks Lab
譚樂怡 Lorraine Tam
品牌：MOODLABBYLORRAINE
譚樂怡（Lorraine）作為多年的襪子愛好者，她畢業後於2020年創立了自己的時尚品牌MOODLABBYLORRAINE。品牌扮演著實驗室的角色，希望透過鮮艷硬朗的顏色和圖案讓人們放膽地突破自己穿搭的界限並可以抒發自己當天的心情。我們品牌每一個設計背後都有不同的故事，而每個故事都是以生活上的環境和時事為靈感，讓穿著者更能感受到背後的意義。
品牌網頁：https://moodlabbylorraine.com
品牌社交賬號：https://www.instagram.com/moodlabbylorraine/
小紅書帳號：MOODLABBYLORRAINE
陳浩然 Brian Chan品牌：UNSUIKYO
UNSUIKYO由屢獲殊榮的香港眼鏡設計師陳浩然Brian Chan於2017 年創立，品牌靈感源自日本白谷雲水峽的自然美景。品牌採用天然材料手工打造兼具舒適感與獨特美學的眼鏡，將自然元素帶回都市，讓佩戴者無論身處何地都能感受寧靜與平和。UNSUIKYO獨有的經典美學，結合舒適貼面的設計，為佩戴者營造審視世界的獨特視角。
品牌網頁：https://unsuikyo.com/
品牌社交賬號：https://www.instagram.com/unsuikyo/
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