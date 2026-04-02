香港設計中心呈獻：亞洲設計對話・上海時裝周矚目登場 亞洲焦點設計師 ｘ 香港新銳設計師 聯手亮相2026秋冬上海時裝周

《香港設計中心呈獻：亞洲焦點設計師 x 香港新銳設計師展》永源路展覽場地

香港設計中心（Hong Kong Design Centre，HKDC）在主要贊助機構文創產業發展處（文創處）的大力支持下，以香港「超級聯繫人」的核心定位，攜手蕾虎LABELHOOD亮相 2026 秋冬上海時裝周，重磅呈獻 FASHION ASIA HONG KONG（下稱 Fashion Asia）與外展計劃兩大核心板塊，搭建滬港創意交流橋樑，助力香港設計力量拓展內地市場商機，進一步鞏固香港作為亞洲領先時尚中心的行業地位。香港設計中心於 2026年3月25日至30日於靜安區永源路打造為期六天的設計師展示空間《香港設計中心呈獻：亞洲焦點設計師 x 香港新銳設計師展》讓亞洲頂尖設計創意與香港新晉設計力量同台展演，並於3月27日舉辦專屬時裝秀《香港設計中心呈獻：新銳時裝設計師秀》，為內地及國際觀眾呈現香港多元且富有活力的時尚表達。

● young n sang（設計師：Youngshin Hong及Sanglim Lee）（韓國） ● Zhong Zixin（設計師：Zixin Zhong）（中國內地） 其中 Penultimate 設計師 Xiang Gao（高翔）長駐上海，繼去年12月在港參與 Fashion Asia 與 Clockenflap 合辦的《亞洲十大焦點設計師時裝展覽》後，能夠於上海再次參展，儼然有成為「東道主」的感覺。她深深感受到亞洲設計的包容性之高：「我認為亞洲設計很像一鍋火鍋，不同文化和經驗就像不同食材，在同一個鍋裡相遇、融合，同時又保留各自的味道。」 助力十位香港新晉設計師踏國際舞台 展示新銳力量

十位香港新銳設計師設計展示空間

香港設計中心首度帶領香港新銳設計師登上上海時裝周，聚焦香港本土新晉設計力量，集結十位香港新銳設計師及品牌，以兼具本土特色與國際視野的設計作品，展現香港新生代創意的無限可能，為滬港時尚交流注入全新活力。這場專屬時尚展將全方位呈現香港新晉設計師在時裝、配飾等領域的創意突破，成為香港新銳設計力量拓展內地，乃至全球市場的重要契機。參展的十位設計師包括：

對於能夠參與上海時裝周，創立 UNSUIKYO 的眼鏡設計師陳浩然 Brian Chan 表示：「作為一個源自香港的眼鏡品牌，能夠參與上海時裝周，我們感到由衷的榮幸與滿心喜悅。這次能帶著這份成就跨界到國際時裝舞台，與各界分享我們的設計靈感與熱情，內心充滿興奮與感恩。我們希望透過獨特的眼鏡設計，為大家帶來新視野與愉悅的時尚體驗。」

陳進傑 Derek Chan 亦分享了與品牌 DEMO 的突破經歷：「突破，其實不是某一個瞬間，而是一個慢慢發生的過程。以前做設計可能比較直覺，但這幾年開始更清楚品牌想講的是一種怎樣的氣質和態度。對我來說，設計其實很像寫日記，每一個系列都是將自己某段時間的想法和情緒記錄下來。」 香港設計中心攜手合作夥伴 打造世界級創意之都

5 位亞洲十大焦點設計師與主禮嘉賓合影

香港設計中心行政總裁陳娜嘉 Rainy Chan 表示：「我們非常榮幸能夠首次將香港新銳設計師帶到上海時裝周的舞台。合作夥伴 LABELHOOD 蕾虎六年來的持續支持，為本次活動提供專業平台與資源。我們希望能將香港乃至亞洲的優秀設計力量帶到內地以至全球，讓更多觀眾看到香港的創意力量。我們將持續搭建跨區域交流平台，助力香港設計力量走向更廣闊的舞台。

10位香港新銳設計師與主禮嘉賓合影

此次香港設計中心登陸上海時裝周，不僅是滬港創意產業交流的重要實踐，更是香港「超級聯繫人」定位在時尚領域的生動體現。Fashion Asia 的「亞洲十大焦點設計師」為內地市場帶來了多元的亞洲時尚視角，而十位香港新銳設計師則展現了香港本土創意的新生力量，二者同台亮相，不僅促成了亞洲設計與香港設計的創意聯動，更搭建了香港設計力量與內地市場的商業橋樑。在文創處的支持下，香港設計中心將繼續持續推動香港與內地、亞洲，以及全球的創意產業交流，培育更多優秀的設計人才，釋放設計的商業價值與文化價值，助力香港打造世界級創意之都，並讓香港設計力量在更廣闊的市場中持續突破與發展。

附錄一：香港新銳設計師簡介 時裝設計師

陳進傑 Derek Chan

品牌：DEMO DEMO由香港設計師陳進傑（Derek）創立於2014年，其風格兼容了男性與女性的特質，超越了性別界限，並將詩與哲學的唯美風格注入時尚設計，令人倍感耳目一新。敏感柔美的男孩風格是DEMO的經典設計，通過手工裝飾、刺繡、粗花呢面料等豐富元素得以盡情展現。 品牌網頁：https://www.demo-official.com/

品牌社交賬號：https://www.instagram.com/_demo_official

小紅書帳號：DEMO OFFICIAL 陳景熙 Calvin Chan

品牌：The World Is Your Oyster The World Is Your Oyster是由陳景熙（Calvin）和斳子欣（Joyce）於2014年創立，專為新一代而創，每一款設計都洋溢獨特個性，清晰簡約的傳統剪裁與想象力豐富的前衛細節相輔相成，突顯了當代人開放的思維、自由的精神和充滿詩意的靈魂。

品牌曾被著名時裝店 – 連卡佛選為 「The Next New」品牌，其系列迅即被引入到香港、上海和成都等分店售賣。之後更被國際著名的美國時裝店Opening Ceremony在其「Year of China」企劃中選出的唯一香港品牌代表，並於其紐約、洛杉磯和網店售賣。 品牌被FASHION ASIA HONG KONG選為2017年「亞洲十大焦點設計師」（10 Asian Designers To Watch）之一，被各界關注。 品牌網頁：https://theworldisyouroyster.net/

品牌社交賬號：https://www.instagram.com/theworld_is_youroyster/

小紅書帳號：TWIYO studio 李鵬 Vincent Li

品牌：VINCENT LI 設計師李鵬（Vincent ）在充滿活力的上海長大，自幼學習舞蹈，懷抱成為藝術表演者的夢想。完成學業後，他最初從事信息系統商業咨詢，但最終選擇追隨內心，投身時裝設計。於墨爾本和香港攻讀時裝課程後，Vincent於2013年前往倫敦，加入J.W. Anderson實習，積累國際時尚經驗。Vincent於2014年在墨爾本創立品牌VINCENT LI，並於2017年底在香港成立VINCENT LI LIMITED，品牌自2019年起正式進軍香港市場，並於2021年開設首家實體店。現時品牌專注於亞洲及澳洲市場的業務發展。

品牌本著「美的存在・源於不存在的完美」的座右銘，深信時裝不限於追求美學、功能、創新等範疇，在他的設計中，衣飾是行走的藝術品。 品牌網頁：https://www.vincentli.com.au

品牌社交賬號： https://www.instagram.com/vincentlistudio

小紅書帳號：vincentlistudio 葉嘉祺 Wilson Yip

品牌：Wilsonkaki 品牌Wilsonkaki由葉嘉祺（Wilson）於 2020 年創立，著重概念性及以視覺元素傳遞信息。以自身生活經歷或對生活的想像作為靈感，打造富有詩意的超現代風格服飾。 品牌擅長運用視覺效果表達概念，並以另類手法改造衣服結構。品牌首個系列在品牌建立一年之內成功吸引業界關注， 被評為2021年「亞洲十大焦點設計師」。

品牌網頁： https://wilsonkaki.com/

品牌社交賬號： https://www.instagram.com/wilsonkaki_official/

小紅書帳號：Wilsonkaki 李居錡 Jason Lee

品牌：YMDH YMDH（You Make Daddy Happy）由設計師李居錡（Jason）於 2018 年創立。品牌以香港為基地，以充滿個性、想象力和獨特性的新東方主義為特色，用幽默和具開創性的手法呈現設計師別樹一幟的想象力，並將非主流文化、藝術傳統和創意的力量透過時裝與大眾分享。 YMDH跨媒介的合作，經常與不同的創作單位聯成，打破時裝的框架，展現了品牌獨有的理念，從而受到本地時尚界的關注和欣賞。品牌創立以來已獲得了多家時尚刊物的認可，包括Vogue Hong Kong、Jet Magazine和Milk Magazine等，進一步肯定YMDH的發展，並提高其在本地和國際時尚界的知名度。