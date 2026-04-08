香港清漣工筆畫會 守護中華傳統美學根脈

香港清漣工筆畫會的命名兼具詩意與文化風骨，「清漣」二字取雙重深意：其一，喻「石投水中，漣漪不斷」，象徵畫會以傳統工筆畫藝術為基石，以點滴耕耘推動藝術傳承，讓中華傳統筆墨文化如漣漪般輾轉傳播、綿延不息；其二，契合周敦頤《愛蓮說》中「濯清漣而不妖」的名句，以蓮之高潔品格為精神標杆，倡導會員秉持純正匠心，專注藝術本真，不趨浮華、不逐流俗，守護工筆畫精謹雅緻的藝術精髓。

香港清漣工筆畫會正式成立於2014年，是扎根香港、專注於傳統工筆畫藝術傳承的藝術團體。畫會自成立以來，凝聚香港眾多工筆畫愛好者與專業藝術家，搭建本地工筆畫藝術交流平台，讓傳統工筆藝術在香港這座國際都市落地生根、蓬勃發展。

畫會自成立以來，巳數次不定期舉辦會員作品展，集中展示會員的創作成果，作品涵蓋花鳥、人物、山水等經典工筆題材；以及於2018 年以中國扇文化為主的專題展覽，邀請多位本地名家參與展出，展埸佈置充滿古典詩意，震動畫壇。

主席張梅老師，長期致力於傳統工筆畫教學與創作，功底深厚，系統研習宋元明清傳統工筆畫線描、設色、構圖、渲染等核心技法，挖掘工筆畫「細入毫芒、意境清雅」的藝術特質。她秉持「傳承為根、創新為魂」的理念，帶領畫會堅守傳統技藝，引導會員創作兼具傳統韻味與時代內涵的工筆作品，傳播中華優秀傳統文化，守護中華傳統美學根脈。

承上啟下，畫會即將迎來 「浮翠流丹」－香港清漣工筆畫會第四屆會員作品展

「浮翠流丹」語出宋。陸游《安隱寺修鐘樓疏》：「浮翠流丹，倘復還於巨麗；撞昏擊曉，實大警於沈冥。」翠為青碧，丹為朱紅，一取山川之靈秀，一得天地之華彩，合而成為東方美學𥚃最莊重、最絢爛的色彩意象。

暌違數年，載譽歸來。本年度合共四十六位優秀畫家，以筆為舟，以墨為浪，在宣紙上鋪展出天地之色，以細膩的筆觸，勾勒層層疊疊的翠影與明艷丹華，讓青綠與丹紅在紙間自然流淌舒展，動靜兩相生，艷麗而不流於俗套。