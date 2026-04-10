視帝黎耀祥劇量減產？轉戰主持「百萬富翁」？

三奪視帝的資深藝人黎耀祥（祥哥），向來以親民形象入屋，亦都以膾炙人口的金句「人生有幾多個 10 年？」令到男女老幼，無一不識。近年劇量明顯減產，將重心移師商演及綜藝拍攝綜藝節目為主，反而很少劇集作品出現。令粉絲擔憂是否慢慢放棄拍劇。 難道要看祥哥的劇集真的要等十年？

回應「減產」傳聞 轉戰主持「百萬富翁」

祥哥首度開腔回應，其實只係一直等適合的好劇本。事實證明，所謂「減產」純屬無稽之談！祥哥近日更擔任全港灰甲產品銷量NO.1的《樂道灰甲妥》代言人，為了設身地推介產品，更「轉戰」模仿主持經典遊戲節目《百萬富翁》特別版，親民入屋的風格，深得觀眾們讚賞及喜愛。