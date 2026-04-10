視帝黎耀祥劇量減產？轉戰主持「百萬富翁」？

三奪視帝的資深藝人黎耀祥（祥哥），向來以親民形象入屋，亦都以膾炙人口的金句「人生有幾多個 10 年？」令到男女老幼，無一不識。近年劇量明顯減產，將重心移師商演及綜藝拍攝綜藝節目為主，反而很少劇集作品出現。令粉絲擔憂是否慢慢放棄拍劇。 難道要看祥哥的劇集真的要等十年？
回應「減產」傳聞 轉戰主持「百萬富翁」
祥哥首度開腔回應，其實只係一直等適合的好劇本。事實證明，所謂「減產」純屬無稽之談！祥哥近日更擔任全港灰甲產品銷量NO.1的《樂道灰甲妥》代言人，為了設身地推介產品，更「轉戰」模仿主持經典遊戲節目《百萬富翁》特別版，親民入屋的風格，深得觀眾們讚賞及喜愛。
本港大學研發「媲美西式」擊退灰甲
祥哥笑言：「主持百萬富翁容易，但有樣嘢比做主持更緊要——就係希望觀眾可以在黃金時間，揀啱方法擊退灰甲！」
祥哥化身「百萬主持」，熱心分享解決灰甲的產品，更說「除了奬金要高，推介產品一定要有效」，分享更獲網民大讚媲美原《百萬富翁》，深入地由ABCD，選岀正確答案！隨即主動回應對於這段灰甲話題，專業表示：「見到好多家庭觀眾長期受灰甲（甲癬）問題困擾，黃厚趾甲、難看又難醫，影響自信心同驚傳染給家人。我作為主持人都想從《百萬富翁》嘅角度幫大家解決實際困難。
更透露自己對介紹灰甲產品極為嚴謹。必須由本港大學研發才有信心。而這款《樂道灰甲妥》正是他信心之選，有效針對灰甲的中藥成分，高效滲透直達甲床。真人測試，兩星期見效。效果媲美同類西式產品，不含西藥，零副作用，不傷肝，無需銼甲，亦為全港灰甲產品銷售 No.1*。」
他最後更補充：「希望所有觀眾朋友，試得多，不如揀得啱，希望大家都成為自己趾甲嘅百萬富翁。」
. 優惠詳情 - 4月3－4月23日，萬寧限時優惠價！！
-買1盒$259, 買2盒 $450 (平均$225/盒)
-華人藥業推廣員更有限時
^效果因人而異
^^2025年12月，20位用家認同的使用調查報告數據
#第三方測試灰甲真菌試驗報告，2019年
*根據安栢市場策劃(香港)有限公司於2025年8月份進行的香港灰甲產品消費者行為市場調查報告結果。