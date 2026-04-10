全城熱玩Pickleball！Lovebird Diamond 祭出58萬大獎，參加挑戰即可獲得培育寶石

近年匹克球 (Pickleball) 風靡全球， Lovebird Diamond特別結合潮流運動和永續珠寶的概念，展出全港首個匹克球首飾系列，於D•PARK的華懋匹克球挑戰盃2026期間帶來「Pickleball Challenge：丁球入洞遊戲」；同時預備超過 580 卡、總價值高達 58萬的「培育紅、藍、綠寶石」作為獎品，僅需要$30即可參加，而且「人人有份、永不落空」，打破以往珠寶高不可攀的門檻，讓廣大市民能於運動競技中體驗奪寶樂趣。Lovebird Diamond 為是次活動其中一個贊助商，贊助了24 件純銀培育鑽石頸鏈(大球拍) 以及 24 件純銀培育鑽石頸鏈(小球拍) 。

活動規則： 「Pickleball Challenge：丁球入洞遊戲」雖然設計簡單，但是同樣充滿挑戰性，參加者每次支付 $30 即可獲得 3 球機會，使用匹克球拍將球打入目標洞中，Lovebird Diamond將會根據成功入洞的次數，送出不同卡數的培育寶石 打入 3 球：可任選 1.5 卡或以上的培育寶石。

打入 2 球：可任選 1.00 - 1.49 卡的培育寶石。

打入 1 球：可任選 0.61 - 0.99 卡的培育寶石。

打入 0 球：即使一球未進，仍可獲贈 0.60 卡或以下的培育寶石作為紀念。 此外，為滿足廣大市民對寶石收藏慾望，現場亦會提供加碼機制，只需加 $30即可升級換領更大克拉數的培育寶石。

Lovebird Diamond每天將會送出65粒培育寶石，每人每天僅限參加1次 Lovebird Diamond希望透過「Pickleball Challenge：丁球入洞遊戲」拉近社會大眾和高級珠寶的距離，同時透過遊戲推廣永續珠寶的概念，讓寶石成為廣大市民觸手可及的獎勵。這次Lovebird Diamond的培育寶石都是具備天然寶石相同的物理和化學性質，但是價格更具優勢，就像現場展出超過540粒培育寶石，每粒1卡售價都是大約1千港幣。

活動詳情：

2026年4月11日-12日

地點：D∙PARK L1中庭 (Lovebird Diamond)

時間：12:00-20:00

