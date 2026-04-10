東薈城名店倉 X Tattoo on Friday 「嚐遊滋味」美食企劃

東薈城名店倉於即日至5月10日破格聯乘本地人氣紋身師Tattoo on Friday，攜手推出「嚐遊滋味」美食企劃，其筆下的慵懶Tattoo貓會身穿各國服飾並打扮成各地美食！場內近30間來自世界各地的餐飲食肆，推出多項買一送一、指定餐飲單品半價優惠等滋味禮遇，讓各位一次過「嚐」遊多國料理。活動期間商場推出「饗樂過三關」餐飲消費獎賞，CLUB CG會員憑指定消費可換領超過港幣230元滋味禮遇；指定星期五憑餐飲消費滿指定金額更可換領高達8小時免費泊車；逢週末及公衆假期，CLUB CG會員更可享限定CG Dollar雙倍兌換賞，及以限時優惠積分換領MCL東薈城戲院電影禮券及指定餐飲電子現金券！

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