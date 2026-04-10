上海大都會海逸酒店蟬聯2026年TTG中國旅遊大獎 「上海最佳優選酒店」

上海大都會海逸酒店於2026年3月25日舉行的第19屆TTG中國旅遊大獎頒獎典禮上再次榮膺「上海最佳優選酒店」。該獎項由TTG中國主辦，是亞太區旅遊行業專業人士票選產生的重磅榮譽。酒店連續兩年獲此殊榮，彰顯了其為商務和休閒旅客提供優質服務、現代化設施與高性價比住宿體驗方面的卓越能力。

上海大都會海逸酒店坐落于普陀區地標專案高·尚領域內，毗鄰真如地鐵站，往來靜安寺、外灘、陸家嘴等知名景點十分便捷。酒店鄰近LOVE@大都會生活商圈，集購物、餐飲、娛樂於一體，是遊覽探索上海的理想下榻之選。