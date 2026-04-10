上海大都會海逸酒店蟬聯2026年TTG中國旅遊大獎 「上海最佳優選酒店」

上海大都會海逸酒店於2026年3月25日舉行的第19屆TTG中國旅遊大獎頒獎典禮上再次榮膺「上海最佳優選酒店」。該獎項由TTG中國主辦，是亞太區旅遊行業專業人士票選產生的重磅榮譽。酒店連續兩年獲此殊榮，彰顯了其為商務和休閒旅客提供優質服務、現代化設施與高性價比住宿體驗方面的卓越能力。
上海大都會海逸酒店坐落于普陀區地標專案高·尚領域內，毗鄰真如地鐵站，往來靜安寺、外灘、陸家嘴等知名景點十分便捷。酒店鄰近LOVE@大都會生活商圈，集購物、餐飲、娛樂於一體，是遊覽探索上海的理想下榻之選。
此次榮獲「上海最佳優選酒店」獎項，印證了酒店在舒適與便利方面的高性價比。酒店不僅提供多樣化的餐飲選擇和溫馨的休閒酒廊，還配備恒溫室內泳池、按摩浴池、桑拿及24小時健身房等完善的休閒設施。賓客在入住期間既可放鬆身心，也能煥發活力。這些優質設施與周到細緻的服務，令上海大都會海逸酒店成為追求品質與高性價比旅客的信賴之選。
上海大都會海逸酒店總經理岑永瀚先生表示：「我們深感榮幸能夠蟬聯此項榮譽，這份認可離不開團隊始終堅守卓越服務的初心。隨著中國簽證便利化政策實施及入境旅遊強勁復蘇，我們期待迎接更多注重品質與性價比的國際旅客。」
關於上海大都會海逸酒店
作為海逸酒店管理集團成員之一，上海大都會海逸酒店擁有792間時尚客房及完善的配套設施，為賓客提供舒適便捷的入住體驗。
關於海逸國際酒店集團
海逸國際酒店集團為長江實業集團（HKSE: 1113）成員，目前在香港及上海管理13家酒店，擁有逾9700間客房、套房及服務式公寓。作為亞洲酒店行業的重要力量，海逸國際酒店集團已連續三年獲頒TTG旅遊名人堂大獎。