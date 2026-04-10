Opera Box 破格呈獻全港首個沉浸式「抉擇導向」歌劇：劇場遊戲化打破舞台界限

Opera Box Limited 與香港大學（HKU）英文學院首度聯手，宣佈推出改編自亨利·普賽爾（Henry Purcell）名作《戴朵與埃涅阿斯》（Dido and Aeneas）的激進互動之作。本次製作模糊了古典表演與*「遊戲劇場」（Game Theatre）*的界線，將舞台轉化為一個充滿超現實色彩的遊樂場，讓觀眾親身掌握如神一般的決定權。
本劇由女高音 吳瑞卿（Jessica Ng） 執導，一改傳統歌劇的華麗框架，改以充滿設計感與工業風的視覺美學營造沉浸式氛圍。製作團隊更參考了由獲獎歌劇導演 Greg Eldridge 親自主持的開發工作坊，結合*「前啟蒙時代劇作理論」*，在保留普賽爾樂章的情感張力之餘，更融入了充滿未知數的即時觀眾抉擇機制。
眾神之權：結局由你改寫
在這次「自選結局」的模式下，悲劇不再是必然。當埃涅阿斯在「神欲使之滅亡，必先使之瘋狂」的命運中掙扎時，觀眾將受命干預他的去向。透過即時決策，現場觀眾將直接引導劇情走向，考驗六位歌唱家如何在每個命運轉折點隨機應變。
演出陣容匯聚本港頂尖古典聲樂名家，包括著名女高音 林穎穎（Athene Lam） 及 郭岢嵐（Rachel Kwok），以及實力派男中音 林國浩（Lam Kwok-ho）。
Opera Box 創辦人及藝術總監吳瑞卿表示：「每個抉擇都會通向截然不同的命運，而且一旦落實便無法回頭。我們正挑戰傳統那種被動式的觀劇模式，透過賦予觀眾代理權，將演出變成一場融合神話、假面舞劇（Masque）與現代遊戲機制的心理博弈。」
文學與聲效的跨界融合
製作團隊在追求前衛超現實風格的同時，亦嚴謹保留了 17 世紀巴洛克假面舞劇的精髓。透過與港大英文學院的學術協作，Opera Box 成功架起了歷史戲劇文學與現代實驗劇場之間的橋樑，以精準的理論支撐這部歌劇史上最經典的悲劇之一。
演出詳情
地點： 香港大會堂劇院
日期及時間： * 2026 年 4 月 25 日 | 19:30
2026 年 4 月 26 日 | 15:00
票務： 現已於城市售票網（URBTIX）公開發售