Opera Box 破格呈獻全港首個沉浸式「抉擇導向」歌劇：劇場遊戲化打破舞台界限

Opera Box Limited 與香港大學（HKU）英文學院首度聯手，宣佈推出改編自亨利·普賽爾（Henry Purcell）名作《戴朵與埃涅阿斯》（Dido and Aeneas）的激進互動之作。本次製作模糊了古典表演與*「遊戲劇場」（Game Theatre）*的界線，將舞台轉化為一個充滿超現實色彩的遊樂場，讓觀眾親身掌握如神一般的決定權。

本劇由女高音 吳瑞卿（Jessica Ng） 執導，一改傳統歌劇的華麗框架，改以充滿設計感與工業風的視覺美學營造沉浸式氛圍。製作團隊更參考了由獲獎歌劇導演 Greg Eldridge 親自主持的開發工作坊，結合*「前啟蒙時代劇作理論」*，在保留普賽爾樂章的情感張力之餘，更融入了充滿未知數的即時觀眾抉擇機制。