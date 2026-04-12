資深藝人兼心理治療師胡美儀破天荒走進街頭BUSKING 「唱談療愈情緒」冀讓街頭成為充滿活水的河流

香港人情緒壓力日增，卻常苦無出口。資深演藝人兼心理治療師胡美儀打破傳統輔導模式，將於4月18日（週六）首次踏上旺角街頭，為市民帶來一場別開生面的情緒支援活動——以沉浸式音樂與對話打開心扉，推廣心理健康。胡美儀表示：「這場接地氣的活動只是開始，我冀望街頭能成為一條充滿活水的河流，讓整座城市充滿生命力！」

沉浸式演唱鄧麗君《漫步人生路》

活動當日，胡美儀將精選鄧麗君名曲《漫步人生路》，以「唱」與「談」結合的嶄新情緒輔導手法，向市民傳遞豁達、樂觀、積極的人生哲思。藉歌詞鼓勵大家在漫長曲折的人生道路上，不畏艱難、相伴前行，追求理想的同時享受當下風景，用歡笑化解悲傷，始終對生活懷抱希望。