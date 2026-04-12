資深藝人兼心理治療師胡美儀破天荒走進街頭BUSKING 「唱談療愈情緒」冀讓街頭成為充滿活水的河流

香港人情緒壓力日增，卻常苦無出口。資深演藝人兼心理治療師胡美儀打破傳統輔導模式，將於4月18日（週六）首次踏上旺角街頭，為市民帶來一場別開生面的情緒支援活動——以沉浸式音樂與對話打開心扉，推廣心理健康。胡美儀表示：「這場接地氣的活動只是開始，我冀望街頭能成為一條充滿活水的河流，讓整座城市充滿生命力！」
沉浸式演唱鄧麗君《漫步人生路》
活動當日，胡美儀將精選鄧麗君名曲《漫步人生路》，以「唱」與「談」結合的嶄新情緒輔導手法，向市民傳遞豁達、樂觀、積極的人生哲思。藉歌詞鼓勵大家在漫長曲折的人生道路上，不畏艱難、相伴前行，追求理想的同時享受當下風景，用歡笑化解悲傷，始終對生活懷抱希望。
這場名為 「胡美儀與你『街頭』唱談、暢談」 的活動，將於人流密集的旺角東火車站對出空地舉行，由「胡美儀心理工作室」主辦，並首次夥拍「香港街頭 Busking 先驅」羅金榮，以及「生命規劃師」賴惠琼，以輕鬆互動的唱談環節，引領公眾從歌聲中探討情緒管理與心靈療癒良方。
設即場輔導名額免費贈送心理書籍
活動當日將提供10個即場情緒輔導名額（先到先得），市民亦可現場掃描QR碼登記，成功登記後將獲三次免費情緒輔導服務。此外，主辦單位將免費送出輔導心理學家葉大為博士著作《悲痛中的曙光——大埔宏福苑災後心理支援導引》，數量有限，送完即止。
胡美儀工作室這次首度以唱談形式走上街頭，是受大埔宏福苑大火事件啟發，深感社會上有許多受情緒困擾的市民急需支援。身兼「星光大道扶輪社」精神健康大使的胡美儀透露，自上月起已為搬遷到田灣邨的「宏福老友記」舉辦一次「宏福茶會」，分享其演藝人生；未來將每月舉辦一次茶聚，為福苑倖存者提供長達六個月的心理輔導，陪伴他們走過傷痛。
為宏福倖存者提供六個月心理輔導
這次破天荒走入街頭，胡美儀坦言是基於過去七年從事心理輔導的經驗。以往服務多為一對一、小組或講座形式，成效有限，加上許多情緒受困者不願在人前釋放情緒，因此她希望走入街頭，以拋磚引玉的方式喚醒社會、市民與患者正視問題，一同尋求解決方法。工作室將總結這次經驗，爭取未來舉辦更多場唱談活動，深入全港各區街頭。
資深藝人身分助推廣情緒輔導工作
胡美儀不僅是健康形象的資深演藝人，也是「中國戲劇家協會香港分會」會員、「胡美儀心理工作室」創辦人、臨床心理治療師。從事演藝工作近50年的她坦言，藝人身分與知名度有助推廣情緒輔導工作，讓她學以致用、回饋社會。 歡迎傳媒及市民到場參與，一同唱談療癒，讓街頭流動活水！
活動詳情
日期：2026年4月18日（星期六）
時間：晚上7時至9時
地點：旺角東火車站對出空地
主辦：胡美儀心理工作室