淘大全新 手工爆炒辣椒油 登場 聯乘人氣Rapper Billy Choi Rap出全「辛」滋味

淘大推出全新產品 手工爆炒辣椒油 ，並聯乘香港人氣Rapper Billy Choi (蔡承恩) 以「香辣Chilli Shock」的主題創作出熱血沸騰的全新歌曲，以Rap的形式演繹手工爆炒辣椒油帶來的全「辛」衝擊。

淘大 手工爆炒辣椒油 精選辣度強烈的「魔鬼辣椒」與香味濃郁的「子彈頭辣椒」等四重辣椒製成，創造出辣味十足、香氣四溢、層次分明的辛辣體驗。為了昇華辣椒油的口感層次，淘大堅持傳統手工爆炒工藝，鎖住四重辣椒最精華的靈魂，配合其他香料與配料，以淘大「香」與「辣」的黃金比例調製，讓辛辣感與香氣達成完美平衡。產品更不添加味精及防腐劑，無論是作為蘸點、拌麵或是入饌調味，皆能為每一道料理注入靈魂，在追求香辣快感的同時，食得過癮且安心。