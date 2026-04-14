香港中樂團「心樂集——青蔥篇」 世界首演五學生作品 發掘本地青年作曲新秀

香港中樂團「心樂集——青蔥篇」五位入選學生作曲家合照：范日朗（左一）、邱永甲（左二）、禤家順（左三）、蔡浚鍵（右二）及馬康耀（右一）；香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌（右六）、教育局課程發展處首席教育主任（課程發展）何燕萍（右五）及教育局課程發展處藝術教育組高級課程發展經理（音樂）吳家葭女士（右四）亦到場支持。

香港中樂團早前於「心樂集——青蔥篇」音樂會上，世界首演五名中學生及大專生創作的民族管弦樂作品，全場座無虛席，觀眾反應熱烈。香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌亦親臨支持。

該音樂會為香港中樂團自1999年設立的「心樂集」平台之延伸，旨在培育更年輕的本地作曲人才。去年新增的「青蔥篇」由教育局課程發展處藝術教育組協辦，對象為本港在讀中學生及大專生。

助理藝術總監周熙杰：工作坊深化中樂創作認識

香港中樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰接受專訪時表示，「心樂集」二十多年來持續發掘青年作曲家，而「青蔥篇」則希望更早起步，「樂團希望更早發掘本地青年作曲家」。參加學生透過一系列中樂創作工作坊，了解中國樂器編制與配器技巧，並獲安排排練參觀及實地創作指導。周熙杰特別指出，工作坊導師之一、樂團胡琴演奏家黃正彥，正是昔日透過「心樂集」被發掘的本地青年作曲家。