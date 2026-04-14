香港中樂團「心樂集——青蔥篇」 世界首演五學生作品 發掘本地青年作曲新秀

香港中樂團早前於「心樂集——青蔥篇」音樂會上，世界首演五名中學生及大專生創作的民族管弦樂作品，全場座無虛席，觀眾反應熱烈。香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌亦親臨支持。
該音樂會為香港中樂團自1999年設立的「心樂集」平台之延伸，旨在培育更年輕的本地作曲人才。去年新增的「青蔥篇」由教育局課程發展處藝術教育組協辦，對象為本港在讀中學生及大專生。
助理藝術總監周熙杰：工作坊深化中樂創作認識
香港中樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰接受專訪時表示，「心樂集」二十多年來持續發掘青年作曲家，而「青蔥篇」則希望更早起步，「樂團希望更早發掘本地青年作曲家」。參加學生透過一系列中樂創作工作坊，了解中國樂器編制與配器技巧，並獲安排排練參觀及實地創作指導。周熙杰特別指出，工作坊導師之一、樂團胡琴演奏家黃正彥，正是昔日透過「心樂集」被發掘的本地青年作曲家。
他續稱，今年報名反應更為熱烈，學生作品水準顯著提升。經樂團專業評審甄選，最終有五首作品獲選，於4月12日的音樂會上作世界首演。
五首獲選作品風格多元
五名年輕作曲家分別為：首次參加的香港知專設計學院音樂製作科一年級學生范日朗，作品《破陣子》；拔萃男書院中六學生邱永甲，作品《躍旅》；順德聯誼總會翁祐中學中五學生蔡浚鍵，作品《戰爭後的家園》；以及第二次參加的何文田華英中學中六學生禤家順，作品《泣長城》；英皇書院中四學生馬康耀，作品《那一趟旅程》。
五位學生受訪時不約而同表示熱愛中樂，感謝香港中樂團提供專業平台。邱永甲與范日朗均指，工作坊令他們深入了解中樂配器，得以首次創作合奏作品。蔡浚鍵坦言，由最初「自己都覺得難聽的作品」，經訓練後獲得認同並由樂團公開演奏，「變得更有自信心」。馬康耀及禤家順則指出，再次參加工作坊後，更能掌握各配器平衡，並強調所編寫的樂曲「樂師真係可以演奏到」。