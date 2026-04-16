港將「繩躍西安」促進體文雙軌交流　三十名香港運動員深入探索西安歷史文化與體育教育　為八月2026「長安盃」國際賽事揭開序幕

中國香港跳繩體育聯會率領三十名香港跳繩運動員，透過民政及青年事務局與青年發展委員會資助之「繩躍西安跳繩文化交流團」，早前於西安進行了為期數日的深度文化交流與體育推廣活動。除參與「2026繩躍西安 鎬港跳繩交流賽」外，代表團更走訪多個具重要歷史及體育教育意義的地點，以「陝港同心，絲路連香江」為主題，搭建起兩地體育與文化雙軌交流的橋樑。 參觀政協文史館 認識內地政治體制 代表團參觀了西安市政協文史館，深入了解中國人民政治協商會議的日常工作與歷史發展。隊員透過館內珍貴文獻與歷史照片，認識政協在地方建設與文化傳承中的重要角色，增進對內地政治體制與社會發展的認識，體現體育交流與國情教育並重的團宗旨。

西安市政協文史館

到訪全運名校及體育學院 運動員以繩會友 代表團亦到訪西安中學——具有特殊體育歷史地位的學府，乃第一所承辦全國運動會的學校，曾成功承辦第14屆全國運動會相關賽事。香港運動員與該校學生進行面對面的跳繩技巧分享與交流，將香港先進的訓練方法與比賽經驗傳授予內地學界精英，同時感受該校深厚的體育底蘊。兩地青少年運動員在操場上揮灑汗水，以繩會友，展現體育無分地域的凝聚力。 代表團更專程前往西安體育學院進行專業層面的跳繩交流及推廣活動。港隊教練與運動員與該院師生深入探討跳繩運動的科學訓練方法、競技策略及運動員培育體系，並即場示範世界級的花式技巧與速度訓練，贏得在場師生高度讚賞。是次交流不僅提升了西安體育學院師生對競技跳繩的認識，更為兩地未來的體育教育合作奠定堅實基礎。

聚焦2026「長安盃」國際賽 支持港隊爭取佳績 隨著文化交流活動圓滿結束，焦點正式轉向即將於八月舉行的體壇盛事——2026「長安盃」UJR跳繩公開賽暨UJR盃。這項國際級賽事將再次落地中國，預計將吸引來自全球多個國家及地區的頂尖跳繩好手到陝西西安參與，包括世界冠軍、洲際錦標賽金牌選手等國際級精英，競逐速度賽、個人花式、團體花式及交互繩等多個項目。賽事將設有青少年組及公開組，為不同年齡層的運動員提供世界級競技平台。 作為UJR（Universal Jump Rope）官方認證賽事，2026「長安盃」不僅是亞洲跳繩運動的重要里程碑，更是國際跳繩體壇大賽的關鍵。賽事誠邀各地跳繩愛好者蒞臨西安，見證世界級選手的精湛技藝，感受「中國速度」與國際花式的震撼碰撞。賽事組委會正積極籌備，力求將長安歷史文化與現代競技體育完美融合，打造一場極具觀賞性與文化底蘊的國際體育盛會。

中國香港跳繩體育聯會梁健璋主席表示：「是次『繩躍西安』交流團不僅是體育競技，更是一次深度的文化體驗與國情教育。我們非常感謝民政及青年事務局及青年發展委員會的資助，讓運動員有機會親身感受西安的歷史厚度與體育熱情。八月西安舉行的2026「長安盃」UJR跳繩公開賽暨UJR盃將是這次交流的延續與昇華，我們期待更多國際好手齊聚西安，讓這座古城成為世界跳繩運動的焦點，亦歡迎各地精英來港交流，形成良性的『年度輪辦』機制。」 八月UJR賽事所有港隊出戰詳情將於中國香港跳繩體育聯會官方網站及社交平台公布。聯會呼籲香港市民屆時關注賽事直播，為港將打氣，見證他們力爭佳績，為港爭光。