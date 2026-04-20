港將探尋千年古都文化底蘊　「體育+文化+旅遊」模式助力城市發展 「繩躍西安」交流團參訪世界文化遺產　聯會展望香港申辦UJR國際賽事

中國香港跳繩體育聯會率領三十名香港運動員，早前透過民政及青年事務局與青年發展委員會資助之「繩躍西安跳繩文化交流團」，於體育交流之餘深入探尋西安悠久的歷史文化，完成一次體育與文旅深度融合的難忘旅程。代表團先後參觀了秦始皇陵、兵馬俑博物館、西安古城牆及大唐不夜城等世界聞名的文化地標，親身感受絲路起點的千年魅力。

兵馬俑博物館

參觀 秦始皇陵 增強民族認同感 在秦始皇陵及兵馬俑博物館，運動員們近距離觀賞被譽為「世界第八大奇蹟」的秦代軍陣，震撼於中華文明的雄渾氣魄；漫步於保存完好的西安古城牆，隊員們踏著千年磚石，體會古代城池的宏偉規制與歷史滄桑；夜幕降臨時，代表團到訪大唐不夜城，在璀璨燈火與唐風建築中感受現代西安的繁華活力。這些文化體驗不僅豐富了交流團的行程，更讓香港運動員深刻體會到中華文化的博大精深，增強了文化自信與民族認同感。

UJR國際頂級賽事落戶西安 跟著賽事去旅行 「繩躍西安」活動成功展示了「體育+文化+旅遊」的融合發展模式，為即將於八月舉行的2026「長安盃」UJR跳繩公開賽暨UJR盃奠定了堅實基礎。這項國際頂級賽事將再次落戶西安，屆時將有來自全球二十多個國家及地區的數百名精英運動員、教練及隨行人員齊聚古城，預計吸引數萬名觀眾入場觀賽，並帶動周邊旅遊、餐飲、住宿及交通等相關產業的消費熱潮。 UJR賽事不僅是一場體育競技，更是一個融合文化體驗與城市旅遊的綜合性盛會。大會特別設計了「跟著賽事去旅行」的主題路線，參賽選手及觀眾在觀賞世界級跳繩比賽之餘，可親身探訪兵馬俑、大雁塔、鐘鼓樓等世界文化遺產，體驗西安獨特的歷史文化與美食風情。這種「一日比賽，多日停留」的模式，有效延長旅客逗留時間，擴大旅遊消費，為西安乃至陝西省的文旅經濟注入強勁動力，展現了體育賽事在帶動城市經濟發展中的巨大潛力。

八月賽事將設置速度賽、個人花式、雙人花式、團體花式及交互繩等多個項目，分設青少年組、公開組及大師組，並特設「絲路文化特色表演環節」，將跳繩運動與唐代樂舞、秦腔等傳統文化元素相結合，打造獨一無二的視聽盛宴。賽事將通過全球直播，向世界展示西安作為國際化大都市的體育活力與文化底蘊，提升城市國際形象與影響力。

中國香港跳繩體育聯會梁健璋主席

盼借鑑西安成功經驗 港積極申辦 UJR賽事 中國香港跳繩體育聯會梁健璋主席表示：「是次『繩躍西安』交流團讓我們親眼見證了體育賽事與文化旅游結合所產生的巨大協同效應。西安成功以UJR賽事為平台，將體育活力轉化為經濟動能，這種發展模式值得借鑒。香港作為國際體育盛事之都，擁有完善的體育設施、豐富的國際賽事經驗及獨特的文化旅遊資源，我們期待日後能夠配合特區政府的體育發展政策及相關配套措施，積極申辦UJR跳繩公開賽暨UJR盃，吸引全球跳繩愛好者齊聚香江，透過體育盛事帶動本地旅遊、酒店及零售業發展，為香港經濟注入新活力，同時促進中外體育文化交流。」

UJR港隊大合照

聯會將與UJR國際組織保持緊密聯繫，探討未來在香港除舉辦恆常舉辦分站賽，亦探討承辦總決賽的可行性，並計劃結合香港特色文化景點如維多利亞港、天壇大佛、南丫島等，設計獨特的「體育+旅遊」賽事體驗，讓世界各地運動員在競技之餘，感受東方之珠的獨特魅力。 2026「長安盃」UJR跳繩公開賽暨UJR盃現已開放全球報名，歡迎各地運動員及體育愛好者於八月蒞臨西安，見證這場融合速度、藝術與文化的國際體育盛會。