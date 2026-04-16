TGC廚櫃組合$25,000起 限時7折加購抽油煙機連免費安裝 家電家品多重優惠同步登場

TGC 廚櫃推出多重驚喜優惠，以至抵價格帶來一站式廚房裝修方案！淨廚櫃只需$25,000起，已包括14尺地櫃及吊櫃#、8呎無縫石枱面及不銹鋼鋅盤，助屋主輕鬆實現理想廚房。凡訂購廚櫃更可享一系列專屬加購優惠︰購買任何TGC / SIMPA 煮食爐或熱水爐，即可以7折激筍價加配抽油煙機，兼且送免費標準安裝（價值$480）！深受歡迎的意大利製水龍頭及TGC纖薄蒸氣洗衣機優惠亦加碼延長，勁慳高達$2,600！同場更有訂製傢俬85折額外折扣！優惠期至2026年6月30日，立即行動，訂造您的專屬家居！

凡訂購TGC廚櫃，即可享以下多重優惠：

- 購買任何TGC / SIMPA煮食爐或熱水爐，即可以7折加配抽油煙機，再送免費標準安裝（價值$480）

- 以優惠價$280加購意大利製鍍鉻水龍頭（原價$1,980）

- 以優惠價$3,590加購TGC前置式纖薄蒸氣洗衣機TWM700S（原價$4,490），連免費標準安裝

- 訂製傢俬85折，每直尺只需$1,580起

名氣家(香港)旗下品牌TGC扎根香港多年，擁有豐富爐具及廚櫃設計安裝經驗，由上門度尺、設計、安裝到售後，一對一貼心跟進，兼提供1年廚櫃及傢俬保養服務，絕對有信心及品質保證。品牌嚴選符合國際安全標準的E1等級板材及優質五金配件，結合煤氣爐具度身訂造每個廚房，讓屋主享受一站式煤氣家居生活。