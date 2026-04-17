【🇬🇷 希臘 No.1^潔面乳｜$99 快閃驚喜價 】

你有沒有過這種經驗——明明洗好面，卻覺得又緊又乾，甚至會泛紅刺痛？ 因為它們把肌膚上的「好菌」、「壞菌」及水分一次過通通洗走。但其實，洗面不應該「什麼都帶走」，而是「把好的留下來」！
KORRES 乳酪益菌潔面乳 #希臘 No.1^潔面乳
全球第一支以真正食用級希臘乳酪製成的潔面乳，富含天然益生菌 + 益生元，實現菌養膚，溫和潔淨同時不破壞肌膚的天然保護屏障好好呵護肌膚，提升修護力，從根源預防敏感！
KORRES採用天然乳酸 + 希臘乳酪，幫助帶走「壞菌」、代謝污垢與老廢角質、縮小毛孔。補充「好菌」夥伴 （益生菌 + 益生元），平衡肌膚微生態。並可強化屏障，經皮水分流失減少達 14%*，洗完水潤不緊繃。更能穩定肌膚狀態，提升自我修復力，產品85% 天然成分，無皂基、無化學起泡劑，適合所有膚質（包括敏感肌）！
洗完臉即時感覺乾淨、清爽又滑嫩，真正做到「潔淨同時養膚」！
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*經皮膚科測試，32位女性使用28天後的臨床測試報告（編號：BIO 161-74 1922104F-1）。
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