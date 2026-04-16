OGAWA 全新按摩服務 25 分鐘 重啟你的一天

現代上班族長時間久坐、肩頸酸痛，「OGAWA 按摩服務預約」正是理想的舒緩方案。只需 25 分鐘，即可於香港任何 OGAWA 專門店享受專業級按摩服務，在繁忙的工作與生活之間，盡情放鬆與充電。

世界知名健康品牌OGAWA 推出全新「OGAWA 按摩服務」及「按摩服務儲值卡」，為忙碌的香港人帶來輕鬆又方便的專業級按摩椅療癒。只需25分鐘，隨時於OGAWA專門店享受專業按摩椅放鬆時光，釋放壓力、恢復活力，讓都市生活再度充滿能量。

品牌領先5D機芯，按摩力度感知，人體曲綫自適應，實現零停頓位置按摩換向。應用兩段式柔性導軌，因應人體曲線改變角度，貼合用家的每一寸。上至頭頸，下達坐骨反射區，實現更大角度的仰躺。 Sense Tag 體感智能探測系統，融入 A.I. 演算法，精準識別並定位您身體的痛點，根據身體肌肉疲勞指數，度身定制最合適按摩程式。加入的身體耐受力檢測功能，可以了解您身體受力的部位，並提供最適合的按摩手法，幫助您消除疲勞。

採用尊屬4D+3D雙按摩機芯技術，無縫連接有效提升按摩需求，達至腰、背、臀，全方位按摩零死角，帶來更極緻的按摩體驗。智能感應用家的反應調整力度，調節模擬真人手法按摩快慢，給用家一個最舒適按摩節奏。應用中醫的五行理論結合按摩技術，按摩同時有助養生，針對人體不同需求進行舒適和療癒，配合音樂治療，內置舒緩音樂，能提升您的生活品質，打造放鬆的環境，讓您享受身心靈的解壓。

OGAWA 按摩服務，靈活自在隨時享受

OGAWA全新按摩服務儲值卡以「小奧幣」作單位，顧客只需 HK$68即可獲得100小奧幣，可隨時隨地預約專門店按摩服務，自由選擇不同型號的 OGAWA 按摩椅。每款機型的25分鐘按摩服務所需小奧幣數額各異，選擇指定按摩椅型號，更可享高達312分鐘的按摩服務，顧客可按個人需要及預算自由選擇組合。