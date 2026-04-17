東薈城名店倉綠色廚房食肆 消費享雙倍積分及換領限量環保好物

太古地產旗下東薈城名店倉積極推出各種可持續發展企劃，包括鼓勵餐飲商戶參加「綠色廚房」計劃，截至2026年3月，已有13間食肆獲得綠色廚房嘉許。東薈城名店倉現推出「『綠』續有賞」，即日起CLUB CG會員於場內指定的13間「綠色廚房」餐飲商戶品嘗滋味佳餚，並透過TAIKOO+流動應用程式或東薈城名店倉微信小程序上載電子消費滿港幣100元或以上之收據，即可享雙倍積分。此外，CLUB CG會員亦可憑「綠色廚房」餐飲商戶單一電子消費滿港幣100元之收據換領東薈城名店倉 x Tattoo on Friday x 本地品牌Leaffy葉家聯乘的限量版天然植物抹布一塊。（禮品數量有限換完即止，優惠須受有關條款及細則約束。）

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