別讓胃痛拖慢你的腳步！胃仙-U 幫你全速「重啟」

香港人，忙碌是常態，但胃痛不該是病態！無論是食無定時，還是胃脹、胃酸倒流影響表現，胃仙-U都是你的最強後盾。胃仙-U雙層藥片設計，配方具有協同作用，外層的強效抗酸劑和生物澱粉酶，服用後迅速溶解，有效中和胃酸、促進消化；內層能滲透到胃部受損部位，快速治療。配方也有助修復受損胃黏膜，促進胃部健康恢復，從根源上解決胃部不適。只要飯後服用1片（每日3次），無論是節日後的休整，還是繁忙工作的日常，胃仙-U陪你輕裝上陣。萬寧、屈臣氏、HKTVmall、各大超級市場、攝達概念店(銅鑼灣、荃灣) 及各大藥房藥行有售！

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