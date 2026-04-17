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余仁生母親節優惠 讓健康常伴摯親
母親節將至，余仁生於4月17日至5月21日期間，推出多款母親節窩心組合及優惠，包括購物每滿淨值$500，即減$25！滿淨值$4,000，最高可減$200，並送總值超過$340禮品！【原滴滋養組合】原味滴雞精(6包裝)及滴漁精(鱸魚)(6包裝)至親價$488 (組合標準價$687)；【溫馨滋補組合】原味滴雞精(10包裝)、冰糖燕窩(6樽裝)及山藥百合蓮子養生粥(2碗裝)至親價$588 (組合標準價$814)，還有原味滴雞精(10包裝)買2送1，平均$312/盒(標準價$468/盒)；白鳳系列任選2件$340，平均$170/件(標準價$228/件)；樽裝燕窩系列一律8折！另買指定野生蟲草低至72折，滿額再送陳皮普洱茶；精選膠囊任選買2送1，全面守護媽媽健康！（優惠受條款及細則約束）