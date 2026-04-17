阿冰躍升廣告新寵！五線發展迎 29+1 巔峰，自揭曾有「濕氣初老」浮腫危機

「小薯茄」出身的阿冰（吳冰），近年事業發展可謂「百花齊放」由Youtuber，到大銀幕上獲金像獎提名新演員，阿冰近年展現出驚人的爆發力，最近再升呢擔任廣告代言人。現時的她不僅在網絡平台持續高產，更在電影、電視劇、廣告代言甚至舞台劇之間游刃有餘，正式開啟 YouTube、電影、電視、廣告及舞台劇「五線發展」的全新版圖。
事業衝刺期 迎來「29+1」的人生轉折
隨着知名度與工作量成正比增長，阿冰也即將邁入女性關鍵的「29+1」階段。外界眼中，她依然保持着那份招牌的清純童顏，但阿冰坦言，身體早已向她發出過「初老」警告。
「以前點捱、點飲凍飲都好似無事，但呢兩年真係感覺到體質有變。」阿冰分享道，隨著年齡增長，身體代謝速度開始減慢，最令她困擾的是出現了「濕氣初老」——並非皺紋，而是無預警的浮腫。
「初老水腫」：或因面腫影響表現
其實，許多都市人深受「初老水腫」困擾，早起時面部浮腫、輪廓模糊，即使節食也難以改善，這往往是體內積聚過多濕氣所致。長期身處冷氣房、睡眠不足及偏好凍飲，會導致代謝停滯，讓水分滯留體內，視覺上顯老且妝容不貼。
要重拾輕盈感，關鍵在於「內外祛濕」。應留意飲食、維持充足睡眠，加上食用有加入仙人掌﹑薏苡仁及石斛等袪濕成分的利水產品，體內循環恢復正常，多餘水分自然排出，面部線條便會重新顯現，從根本擺脫假性肥胖的疲態。
保鮮秘訣：3小時排走「濕氣初老」
阿冰笑言，現在每日最重要的事情就是幫身體「祛水排毒」。她大方分享自己的秘密武器——「祛濕Free」。她形容這款產品是她的狀態救星：「我宜家每日都會食，3個鐘就可以幫我排走多餘水分同垃圾。面尖返、手腳鬆返，上鏡個狀態自然就 Fit。女仔真係要早啲開始保養呀。」她強調，只要懂得管理「濕氣」，即使即將步入29+1 歲，依然能保持最輕盈、最有自信的一面。
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*根據2025年[袪濕Free]用家內部調查結果