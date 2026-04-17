阿冰躍升廣告新寵！五線發展迎 29+1 巔峰，自揭曾有「濕氣初老」浮腫危機

「小薯茄」出身的阿冰（吳冰），近年事業發展可謂「百花齊放」由Youtuber，到大銀幕上獲金像獎提名新演員，阿冰近年展現出驚人的爆發力，最近再升呢擔任廣告代言人。現時的她不僅在網絡平台持續高產，更在電影、電視劇、廣告代言甚至舞台劇之間游刃有餘，正式開啟 YouTube、電影、電視、廣告及舞台劇「五線發展」的全新版圖。

事業衝刺期 迎來「29+1」的人生轉折

隨着知名度與工作量成正比增長，阿冰也即將邁入女性關鍵的「29+1」階段。外界眼中，她依然保持着那份招牌的清純童顏，但阿冰坦言，身體早已向她發出過「初老」警告。