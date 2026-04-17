烏髮軒聯同旗下品牌庫比約翰打造「一支多效」生髮與白髮變黑

由香港知名藝人方文擔任香港及大中華區品牌代言人、擁有十三年歷史的頂尖頭髮健康管理專家「烏髮軒」及其旗下品牌「庫比約翰」今日宣佈推出其榮獲美國臨床醫學保證的全球獨家專利產品—結合「深層頭皮護理、禿頭生髮、白髮變黑髮及日常養護」於一身的護髮方案。
具備美國臨床醫學保證
顛覆傳統繁複的護髮與治療程序，烏髮軒憑藉獨家高科技「頭髮重新」技術，真正實現了「一支多種效能」的突破性成果。該產品經過美國食品藥物管理局（FDA）的嚴格審核，並通過了歐盟等國際認證，保障其安全性與有效性。不論是面對極度損傷的頭髮、敏感的頭皮，還是脫髮和白髮的困擾，顧客只需透過這款單一產品，即可同時達到四大功效。首先，它提供深層頭皮護理，能逆轉極度損傷的頭髮及敏感頭皮，從根源進行排毒，改善毛囊健康。其次，對於禿頭問題，產品為毛細胞注入強大的抗衰老特性，有效激活休眠的毛囊，並百分百保證生髮。再者，它具有白髮變黑髮的效果，通過深層滋養頭髮纖維中最脆弱的區域，恢復原生黑色素的生成。最後，這款產品還能提供全方位的養護，使用正確治療水平的活性天然提取物，將日常護理功能集於一身，使秀髮得以極速恢復健康，讓顧客重新獲得自信與美麗。
榮獲「美國諾貝爾獎」級別科研實力
烏髮軒的卓越成效，來自於其頂尖的醫學科研實力。為了配合集團的多元化發展，公司特別推出了旗下品牌「庫比約翰」，由國際權威皮膚科及毛髮學專家 Dr. John Brix McNair Jr.領導。Dr. John 具備多項專科資格，並於2016年榮獲被喻為「美國醫學諾貝爾獎」的拉斯克獎雙項榮譽，2018年更被評選為 「World's Best Doctor」。他親自研發的全球獨家專利配方，正是能夠百分百保證生髮及改善白髮的核心關鍵。
此專業背景，不僅為護髮品牌增添了信任度，還成為進軍護膚市場的重要支撐。品牌方代表稱，「『庫比約翰』選擇拓展至護膚領域，針對消費者所面臨的各種皮膚問題，如皺紋、荷爾蒙斑、疣、凹凸洞、痤瘡等進行研究。特別是其眼霜產品，可以有效去除眼部多餘脂肪、減少浮腫、黑眼圈和眼袋，讓消費者對其專業能力和研究成果充滿信心。此一舉措符合市場對綜合性護膚品的需求，也填補了市場空白。基於 Dr. John 的醫學研究和臨床成果，品牌研發了集多種護膚功效於一身的天然醫美產品，滿足了現代消費者對環保和自然產品的期待。」
作為品牌代言人與星級用家，香港知名藝人方文分享親身體驗：「使用這款『一支多效』產品後，我的頭髮明顯更健康亮澤，白髮逐漸減少、恢復自然黑色。它不僅深層護理頭皮，更解決了我多年的脫髮困擾。其多元功效從排毒到激活毛囊，每一步都令人安心，且使用簡便，容易融入忙碌的日常生活。最驚喜的是髮絲變得柔順強韌。產品背後有 Dr. John 的專業科研支撐，讓我充滿信心，誠意推薦給所有受白髮、脫髮等問題困擾的朋友。」