烏髮軒聯同旗下品牌庫比約翰打造「一支多效」生髮與白髮變黑

由香港知名藝人方文擔任香港及大中華區品牌代言人、擁有十三年歷史的頂尖頭髮健康管理專家「烏髮軒」及其旗下品牌「庫比約翰」今日宣佈推出其榮獲美國臨床醫學保證的全球獨家專利產品—結合「深層頭皮護理、禿頭生髮、白髮變黑髮及日常養護」於一身的護髮方案。

具備美國臨床醫學保證

顛覆傳統繁複的護髮與治療程序，烏髮軒憑藉獨家高科技「頭髮重新」技術，真正實現了「一支多種效能」的突破性成果。該產品經過美國食品藥物管理局（FDA）的嚴格審核，並通過了歐盟等國際認證，保障其安全性與有效性。不論是面對極度損傷的頭髮、敏感的頭皮，還是脫髮和白髮的困擾，顧客只需透過這款單一產品，即可同時達到四大功效。首先，它提供深層頭皮護理，能逆轉極度損傷的頭髮及敏感頭皮，從根源進行排毒，改善毛囊健康。其次，對於禿頭問題，產品為毛細胞注入強大的抗衰老特性，有效激活休眠的毛囊，並百分百保證生髮。再者，它具有白髮變黑髮的效果，通過深層滋養頭髮纖維中最脆弱的區域，恢復原生黑色素的生成。最後，這款產品還能提供全方位的養護，使用正確治療水平的活性天然提取物，將日常護理功能集於一身，使秀髮得以極速恢復健康，讓顧客重新獲得自信與美麗。