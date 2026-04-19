資深藝人兼心理治療師胡美儀破傳統 首次踏入旺角鬧市BUSKING 唱談療愈情緒 「冀望街頭成為充滿活水的河流」

香港人情緒問題日益嚴重，情感創傷往往無處釋放。資深演藝人兼心理治療師胡美儀突破傳統輔導模式，首次走上旺角街頭，為市民帶來一場別開生面的情緒支援活動，透過沉浸式的音樂與對話，打開眾人心扉，推廣心理健康。活動吸引逾百名市民參與，場面熱鬧。胡美儀表示：「這場接地氣的活動只是個開始，期望街頭成為一條充滿活水的河流，讓整座城市充滿生命力！」 沉浸式演唱鄧麗君《漫步人生路》 「在你身邊路雖遠未疲倦，伴你漫行一段接一段……路縱崎嶇亦不怕受磨練，願一生中苦痛快樂也體驗。」胡美儀在活動中選唱鄧麗君經典名曲《漫步人生路》，結合「唱」與「談」的全新情緒輔導手法，向市民傳遞豁達、樂觀、積極的人生哲思。她藉歌詞鼓勵大家在漫長曲折的人生路上，不畏艱難，相伴前行，追求理想的同時享受當下美景，以歡笑面對挫折，始終對生活懷抱希望。

街頭唱談結合輔導 推廣心理健康 這場名為「胡美儀與你『街頭』唱談、暢談」的活動，於4月18日（星期六）在人多稠密的旺角東火車站對出空地舉行。活動由「胡美儀心理工作室」主辦，並首次夥拍「香港街頭Busking先驅」羅金榮，以及「生命規劃師」賴惠琼，透過輕鬆互動的唱談環節，引領公眾從歌聲中探討情緒管理與療癒心靈的良方，推廣心理健康。 胡美儀強調：「我希望有一天能在海濱長廊的開放空間舉辦『香港情緒健康節』，讓市民大眾直接認識自己的情緒，並了解各種專業輔導單位。」

現場即場輔導反應熱烈 「活動當日我們提供了十個名額讓市民接受免費情緒輔導，想不到反應這麼熱烈！」胡美儀表示，雖然受限於時間與場地，效果依然理想。不少市民亦透過掃描QR Code登記，工作室將為每人提供三次免費情緒輔導服務。 胡美儀工作室首次以唱談方式為市民提供情緒支援，主要受大埔宏福苑火災事件啟發，她認為社會上有許多受情緒困擾的市民急需支援。身兼「星光大道扶輪社」精神健康大使的胡美儀稱，自上月起已為搬遷至田灣邨的「宏福老友記」舉行每月一次的「宏福茶會」，分享其演藝人生。她說：「未來將每月舉辦一次茶聚，為福苑倖存者提供長達六個月的心理輔導，陪伴他們走過傷痛。」活動當日，主辦單位亦免費送出輔導心理學家葉大為博士的著作《悲痛中的曙光——大埔宏福苑災後心理支援導引》，書籍迅速被取閱一空。

為宏福倖存者提供六個月心理輔導 這次破天荒走入街頭，胡美儀坦言是基於過去七年從事情緒輔導的經驗。以往服務主要採一對一、小組或講座形式，成效有限，加上許多情緒受困者不願在人前表達感受，因此她希望走上街頭，以拋磚引玉的方式喚醒社會、市民與患者正視問題，共同尋求解決方法。鑑於活動反應熱烈，工作室將總結經驗，爭取未來舉辦更多唱談活動，深入全港各區街頭。 資深藝人身分助推情緒輔導工作 胡美儀不僅是形象健康的資深演藝人，亦是「中國戲劇家協會香港分會」會員、「胡美儀心理工作室」創辦人及臨床心理治療師。從事演藝工作近50年的她坦言，藝人身分與知名度有助推動情緒輔導工作，讓她學以致用，回饋社會。

胡美儀於1977年投身演藝行業，影視作品超過200部，唱片達30多張，曾獲「香港戲劇協會」頒發1992年香港舞台劇「最佳女主角獎」。她不僅在演藝界表現出眾，同時熱心社會事務，獲香港婦聯頒發2012年「香港傑出女性大獎」，以及社會服務聯會頒發2015年「關懷大獎」。 胡美儀亦是演藝界「好學不倦」的典範，自2013年起，花費超過13年進修心理輔導學，先後取得學士與碩士學位，現為「香港基督教心理輔導學院」博士候選人。她同時是亞洲專業輔導及心理協會（APCPA）認證輔導員、美國輔導學會（ACA）及加拿大咨詢及心理治療協會（CCPA）註冊會員，以及美國（全國）基督教心理輔導協會（NACC）註冊「婚姻及家庭」治療師。為推動香港戲劇藝術發展，她亦擔任「毛俊輝劇藝慈善基金會」聯合創辦人兼副主席。