協青街舞劇2026《半個故事》上演 青年主導創作演繹成長心路 七月首赴深圳演出

協青社（YO）年度旗艦籌款活動「YO Dancical 協青街舞劇2026」《半個故事》於4月18日在沙田大會堂演奏廳圓滿舉行。活動分為日場及晚場，其中日場吸引約1,000多名中小學師生免費觀看，晚場則公開售票，並邀得勞工及福利局局長孫玉菡及副局長何啟明到場支持。

今屆街舞劇以《半個故事》為主題，寓意「半個故事，無限可能；下一頁，由你改寫」，延續對青年心理健康的關注。協青社表示，整個製作由構思、編曲、排舞、演出，以至道具、舞台及燈光設計，均由青年人親身參與及創作，旨在推廣「舞出健康人生」理念，協助高危青年發掘潛能、重建自信。

勞工及福利局局長孫玉菡在晚場致辭時表示：「後生仔一定要有夢想，有夢想先會有未來。而我們作為大人，責任就是為年輕人創造一個更廣闊的舞台，讓大家可以盡情發揮，追逐夢想。」副局長何啟明則指出，培育青少年成長是漫長且需傾注心血的過程，協青社過去35年專門挑戰最艱難的工作，這份「唔難唔做」的精神補足了政府服務，也凝聚了社會善心。

今年7月，協青街舞劇將首次走出香港，前往深圳舉行大灣區演出，標誌本地青年藝術創作邁向跨區交流新里程。今年共有來自18間中、小學的40名學生參與製作及演出。

協青社會長黃紹基致辭時稱，《YO Dancical 協青街舞劇》已成為協會最具代表性的旗艦項目之一，讓青年透過藝術尋回自信與方向。今年正值協青社成立35週年，見證青年在舞台上蛻變成長，而7月深圳演出象徵協青精神邁向新里程。

協青社自1991年成立，以創新多元模式主動接觸高危青年，提供深宵外展、危機住宿、24小時青少年中心等服務。協青街舞劇自2014年起每年舉辦，至今已有超過800名青年參與製作及表演，累積觀眾逾11,000人。