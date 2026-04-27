從廣結善緣到創造滿足感

Anastasia Akimenko、支明遠及Andreas von Buddenbrock的畫作，將在5月14-17日於香港展覽中心舉行的Affordable Art Fair 展出。

有「藝術家脾氣」這句話，一般形容一個人性格帶點執著、情緒化和追求完美。誠然，不少藝術家比較內向，溝通起來不容易。但也有身為建築師的藝術愛好者不懼艱辛，為眾多藝術家構建平台，連續13屆舉辦「香港冉起當代藝博會」，就是為了推動藝術普及化，和為眾多可能仍是默默無聞、埋頭苦幹的藝術家創造滿足感。 支明遠在紐西蘭攻讀建築學，現在是香港建築師學會會員和註冊建築師。在他眼裡，香港是個「追夢工廠」，自己全力追求藝術夢想便是例子。可是，支明遠坦言，策劃藝術活動不容易：「不少藝術家較為內向，跟他們溝通已經不容易，在工作上合作就更難了。現在找到的6到7名夥伴，都是通過不同途徑找到的。有的藝術家跟他聯絡後，過了1年才有回復，缺點毅力都不行。」

回顧走過的路，支明遠形容為摸著石頭過河。今年的藝博會5月重臨會展，將帶來多達105間本地和國際畫廊的作品，供市民欣賞。 支明遠明白自己的使命。在他眼裡，藝術家最希望的是世人的欣賞，而買入畫作則是最好的欣賞，因而可以得到最大的滿足感。

Andreas von Buddenbrock

用最細緻的墨蹟勾畫世界百態 出生於瑞典斯德哥爾摩的 Andreas von Buddenbrock 2012年時來過香港，後來去了紐約工作，2017年「回歸」，現居香港。Andreas酷愛旅遊，最擅長用精緻的黑白墨水畫，勾勒出不同地方的景色和人生百態。 除了常見的維港兩岸景色，Andreas還特別留意香港不同行業的工作。他畫過一幅車行工人修理汽車的作品，當中的細緻程度叫人拍案叫絕。Andreas跟很多藝術家一樣，希望做自己喜歡的事，就是旅遊、探索香港和繼續藝術創作。

Anastasia Akimenko

作畫讓我感應宇宙 來自俄羅斯西部小鎮的 Anastasia Akimenko 很小就愛上畫畫，小時候在家裡的家私上「展現天賦」，卻讓父母看到了她的才華。長大後她攻讀了不同的藝術學院，一直用較為傳統的方式畫山水。 到了2024年，Anastasia 的畫風經歷了很大的改變，從山水改為畫花，而且採用了一種創新的創作方式。Anastasia說她的轉變來自外祖母，身為生物學家的外祖母在自家的花園裡種了1千種花。Anastasia創作了先用酒精顏料噴射，然後從呈現的形態裡開始畫花。 Anastasia說藝術有種魔力，讓她可以感應宇宙。她現在希望通過教畫，可以發掘小朋友的藝術天分，為藝術界培養新血。