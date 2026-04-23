港鐵綠鐵B 「世界地球日」啟動環保教育計劃 推廣綠色低碳生活 兒童繪本《綠鐵B出動‧排碳怪吸吸走》及校園戲偶劇 暖心登場

港鐵作為低碳環保交通工具，一直致力推廣綠色生活。為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，港鐵公司於四月二十二日 「世界地球日」開展《綠鐵B出動‧排碳怪吸吸走》環保教育計劃，假英華小學舉辧啟動禮，與師生一起見證綠鐵B將低碳環保訊息，透過兒童環保繪本及校園戲偶劇，溫情互動帶進校園和社區。 港鐵與環保團體長春社聯合製作兒童繪本《綠鐵B出動‧排碳怪吸吸走》，以「衣、食、住、行」為切入點，以生動故事啟發學生實踐低碳生活方式。繪本將送贈至全港公共圖書館，以及參與計劃的小學與幼稚園圖書館。同時，亦會推出電子繪本及動畫版本，方便家長在家與孩子共讀共賞，將低碳訊息延展至家庭層面。

繪本原創故事更改編成校園戲偶劇，透過角色演繹和現場互動遊戲，以輕鬆有趣的方式提升學習趣味。戲偶劇將於今年內走訪近四十所小學巡迴演出，接觸約一萬名學童。

環境及生態局副局長黃淑嫻女士致辭時表示，同學透過《綠鐵B出動‧排碳怪吸吸走！》環保教育計劃下的生動繪本和戲偶劇，能從「衣、食、住、行」四方面認識低碳生活小貼士。她呼籲同學透過愉快的學習過程，建立起關愛環境、珍惜資源的價值觀，逐步養成綠色生活的好習慣，一起實踐低碳生活。 港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿小姐表示：「港鐵一直致力推動環保教育，與社會各界攜手實踐可持續生活。今次我們很高興能與長春社共同製作《綠鐵B出動‧排碳怪吸吸走》繪本，再配合電子書、動畫及校園巡演，讓小朋友在『玩中學、學中做』，從衣食住行的日常生活細節中開始減碳，成為守護地球的小小行動家，與我們一起載向綠色未來。」

減少溫室氣體排放為港鐵公司三大環境及社會目標之一，公司在香港鐵路及物業業務中實施多項節能減碳措施，制訂長遠減碳路綫圖，向二零五零年達致碳中和的目標邁進。港鐵公司亦會繼續從不同層面鼓勵及推動大眾一同建立低碳生活習慣。