東薈城名店倉 母親節驚喜企劃

母親節將臨，東薈城名店倉二樓天橋將於5月10日舉辦「母親節驚喜企劃」！現場將設簡約主題裝置，更快閃派發500朵別具意義，延續去年與本地網路創作者Jon Jon的合作，將聖誕佈置内23米長的紅白針織頸巾重新分拆、清洗及升級再造的手織花，為各位母親送上既環保又充滿心思的禮物。CLUB CG會員只需即日於場内指定商戶以電子單一消費滿指定金額即可免費換領手織花一朵。此外，Tattoo on Friday 當日將現身東薈城名店倉一日快閃期間限定店，帶來多款極具質感生活選物，為講究生活品味的母親們提供更多心頭好。

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