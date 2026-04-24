本港賽車勁旅百利好車隊近日於「2026中南賽車節暨株澳賽車節——澳門房車錦標賽測試賽」表現出色，勇奪4冠1亞，為即將舉行的澳門房車錦標賽（MTCS）打下強心針，並劍指11月舉行的第73屆澳門格蘭披治大賽車。車隊將以數據驅動，結合包括澳門格蘭披治大賽車冠軍盧啟峯（Billy Lo）領軍的冠軍級戰術顧問團，期望在本季中國內地、澳門及亞太各站爭取佳績，車隊今年將挑戰TCR世界賽等國際高級別賽事，積極透過高強度競技累積實戰經驗，為進軍澳門格蘭披治大賽車奠定基礎，力求於東望洋賽道再創隊史新高。
網址：www.plotiofinance.com
百利好車隊MTCS測試賽 首秀以4冠1亞告捷
本港賽車勁旅百利好車隊近日於「2026中南賽車節暨株澳賽車節——澳門房車錦標賽測試賽」表現出色，勇奪4冠1亞，為即將舉行的澳門房車錦標賽（MTCS）打下強心針，並劍指11月舉行的第73屆澳門格蘭披治大賽車。車隊將以數據驅動，結合包括澳門格蘭披治大賽車冠軍盧啟峯（Billy Lo）領軍的冠軍級戰術顧問團，期望在本季中國內地、澳門及亞太各站爭取佳績，車隊今年將挑戰TCR世界賽等國際高級別賽事，積極透過高強度競技累積實戰經驗，為進軍澳門格蘭披治大賽車奠定基礎，力求於東望洋賽道再創隊史新高。