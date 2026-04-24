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市場資訊
出版：2026-Apr-24 08:30
更新：2026-Apr-24 08:30

恒大榮譽學院聯同香港小童群益會圓滿舉行第六屆青少年理財工作坊系列 首設家長平行工作坊　推動跨代共學 學生領袖搭建親子橋樑　讓理財教育走入社區、走進家庭

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AD 2col MK 第六屆青少年理財工作坊
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金錢教育，從來不只是「教孩子計數」；它更關乎孩子如何作選擇、如何為未來負責，也關乎家長如何陪伴、如何把價值觀帶回家。香港恒生大學榮譽學院（Honours Academy，下稱HA）為恒大具代表性的選拔式跨學科培育計劃，致力透過領袖訓練、體驗式學習及社區參與，培育具影響力與社會承擔的學生。HA聯同香港小童群益會社區創意學習中心，於2026418日（星期六）在恒大校園圓滿舉行第六屆「青少年理財工作坊系列」。

值得一提，「青少年理財工作坊系列」憑創新教學設計與社區影響力，成功入圍 2024 Quacquarelli SymondsQSReimagine Education AwardsQS全球教學創新大獎） 「發展新興技能與能力獎」 類別。該獎素有「教育界的奧斯卡」之稱，入圍不僅是對系列多年深耕社區、以體驗式學習培育青少年能力的肯定，也印證理財教育可以同時做到專業、貼地而有溫度。

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2026年新里程：首次「親子雙軌」平行學習　把同一個主題帶回同一個家

為回應社區對「家庭為本」理財教育的需要，本屆活動首度推出兩個平行工作坊：一個面向小學及初中學生，另一個專為家長而設。是次活動吸引近30名家長及近30名小學及初中學生參與。

孩子在課堂裏學到的，如能在餐桌上延續、在日常選擇中實踐，才真正會成為習慣。本屆以「雙軌並行」的設計，讓親子在同一天、同一場地、同一主題下各自學習、彼此呼應，把理財教育由「一節活動」延伸為「一家人的共同語言」。

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榮譽學員成為「引擎」與「橋樑」　把專業化成溫度、把知識變成陪伴

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如果說一個社區計劃的靈魂在於「人」，那麼本屆最動人的部分，就是HA學生領袖的全面投入。他們不只是協助活動，更是策劃者、設計者與帶領者：由課程架構、互動環節到現場引導，皆由學生團隊主導推進，把大學所學的理財概念與溝通技巧，轉化成對社區「聽得明、用得上」的支持。

更重要的是，榮譽學院的學生領袖發揮了橋樑作用，完美展現了大學生連接各方的特質。他們以清晰、貼地的方式讓孩子理解「需要與想要」、儲蓄與取捨；也以同理心與具體方法，協助家長掌握如何在家中延續學習、如何用更正向的方式開展金錢對話。這份「懂理財、也懂人心」的專業與熱誠，讓活動不只是教學，更像一次跨代同行的社區行動：孩子更敢問、家長更願聽，家庭也更願意一起把問題說清楚。

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面向小學及初中學生的工作坊——HA x BGCA：現在冒險王：未來財富家」——全長三小時，由榮譽學院學生領袖以「寓學於樂、學以致用」為原則設計，分成兩個部分。第一部分以學生團隊親自設計的遊戲攤位體驗作為主軸，參加者透過完成任務「賺取收入」。活動重點並非單純玩樂，而是讓孩子在真實感十足的互動中，逐步接觸基本理財概念，並練習在不同情境下作出決定，例如如何分配有限資源、如何衡量「想要」與「需要」、以及理解不同選擇可能帶來的結果。

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第二部分則以一款模擬人生階段的桌上遊戲作延伸，引導參加者思考由中學走到大學可能遇到的各類財政抉擇。孩子在遊戲推進中學習把目標拆解、把資源分配，並在討論中理解「理財不是背公式，而是一種面對生活的思考方法」，把理財觀念由課堂帶到日常。

家長平行工作坊——「孩子的財富起點：家長理財教育工作坊2026——同樣注重「可帶走、用得到」。活動以貼近家庭生活的方式展開，結合互動戲劇、小組討論及家長分享，讓家長在投入而輕鬆的氛圍中，練習如何在家中自然地開展金錢教育：如何提問、如何聆聽、如何把價值觀說清楚，並與孩子建立更一致、可持續的家庭理財習慣。

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同時，工作坊亦運用由學生團隊設計的理財日記作為延伸工具，鼓勵家長在活動後與孩子一起記錄、反思與實踐，讓「一次工作坊」成為「一段家庭旅程」的起點，把理財學習真正落在每天的選擇之中。

與投委會合作　響應「香港理財月2026」及「全球理財週2026

是次418日活動亦屬HA參與「香港理財月2026」及「全球理財週2026」、並與投資者及理財教育委員會（投委會）合作的重點項目之一。HA亦於活動月期間推出：面向高中學生的工作坊（2026328日）《青少年理財之路：投資自己．遠離賭博》；以及面向家長的網上資源《精明選擇挑戰：我的第一本理財日誌》（The Smart Choices Challenge: My First Finance Journal），支援家庭把理財學習延伸至日常。

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讓理財教育走得更遠、扎得更深：從校園出發，回到社區，也回到每個家

踏入第六屆，HA x BGCA「青少年理財工作坊系列」持續以學生為本、以社區為向，推動具創意、也有溫度的財務教育。隨著本屆首度加入家長平行工作坊，系列更進一步把「一次活動」變成「一段旅程」：孩子在探索中成長，家長在陪伴中賦能，而HA學生領袖則以行動示範——領袖力不只在台上，更在願意走進社區、把專業化成分享，把知識化成關係，推動跨代共學 。

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