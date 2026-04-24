多款冷氣機「大哂冷」 伴大家度過涼爽舒適夏天

香港夏天日日都接近30度，基本上每個家庭都需要長開冷氣，甚至每個家居空間都要人人一部，Sharp聲寶提供多款窗口及分體式冷氣機，每個家庭成員可按個人需要，選擇不同功能冷氣機，實行自己冷氣自己「揀」！

潔癖人士至愛

聲寶即將推出的Style Fit除菌離子變頻淨冷分體式冷氣機，首次引入Plasmacluster技術，原理是透過釋放正負離子，將空氣中的細菌、黴菌、病毒等過敏原破壞並還原成自然水分子，淨化空氣同時消除異味。機體亦備有自動除菌模式，抑制黴菌生長，並乾燥機身內部，加強防霉。此外，它採用J-Tech日本變頻技術，有效節省能源，用家更可以根據房屋的隔熱情況和朝向，選擇適合的運轉模式，大大提高慳電效率。