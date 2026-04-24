多款冷氣機「大哂冷」 伴大家度過涼爽舒適夏天

香港夏天日日都接近30度，基本上每個家庭都需要長開冷氣，甚至每個家居空間都要人人一部，Sharp聲寶提供多款窗口及分體式冷氣機，每個家庭成員可按個人需要，選擇不同功能冷氣機，實行自己冷氣自己「揀」！
潔癖人士至愛
聲寶即將推出的Style Fit除菌離子變頻淨冷分體式冷氣機，首次引入Plasmacluster技術，原理是透過釋放正負離子，將空氣中的細菌、黴菌、病毒等過敏原破壞並還原成自然水分子，淨化空氣同時消除異味。機體亦備有自動除菌模式，抑制黴菌生長，並乾燥機身內部，加強防霉。此外，它採用J-Tech日本變頻技術，有效節省能源，用家更可以根據房屋的隔熱情況和朝向，選擇適合的運轉模式，大大提高慳電效率。
特設多個獨有模式，其中強力運轉模式，僅需5分鐘即可將室溫降低5度。而專為嬰幼兒而設的模式，風速會更柔和，令空氣在房間形成環繞式氣流，避免嬰兒受到冷風直吹或過涼凍親。失眠人士一定要試舒眠安睡模式，程序會根據時間而自動調校溫度和風速，去貼合人體睡眠周期，營造「無感溫差」的睡眠環境。
經濟之選：變頻冷氣機
不少香港人選擇冷氣機時，往往受限於樓宇安裝位置、預算及家居面積，須要選擇部分型號，而聲寶全都有！無論是分體式或窗口式冷氣機系列，大部份型號均採用變頻技術，智能調節壓縮機轉速和製冷量，保持室內溫度穩定。同時榮獲一級能源標籤認證，既環保又慳錢。機內亦設有三重抗菌除臭濾網，包括兒茶素、銀離子和抗菌劑，隔絕細菌異味。而散熱器及蒸發器採用防鏽金翅塗層，其防腐性能是一般翅片的三倍，令冷氣機可以持續在潮濕和酸性環境中保持運行，延長冷氣機的使用壽命。
備有R32環保雪種，比起傳統R410A雪種製冷效能更高，令室內空間快速降溫。除了能夠左右搖擺送風，冷氣機亦配備獨立除濕模式，非常適合香港濕熱的天氣，涼快之餘同時保持室內環境乾爽舒適。
大家庭必備
變頻淨冷分體式冷氣機另設自動清洗功能，用家無需手動拆洗，按鍵即可啟動除塵清洗，輕鬆利用冷凝水清潔室內機。當中的一拖二型號專為香港緊湊住宅設計，設有雙室獨立控溫，只需要一個窗台的安裝位置，滿足多房間需求。用家可視乎需要自由選擇1匹加1匹或1匹加1.5匹組合。