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市場資訊
出版：2026-Apr-27 15:55
更新：2026-Apr-27 15:55

導航香港國際學校迷宮：前名校領袖親授戰略藍圖 助家長化解焦慮

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面對香港複雜多變的國際學校招生環境，不少家長感到無所適從。由前德瑞國際學校（GSIS）及耀中國際學校（YCIS）前領袖、擁有超過12年內部經驗的獅子山教育咨詢創辦人Stefan Tueger主講的免費網上研討會「The Strategic Roadmap to Hong Kong School Admissions Success」，將為家長提供一套清晰、可行的三步戰略藍圖，告別盲目摸索與壓力。

破解迷思：從排名導向轉為「適合度」匹配

是次45分鐘的實戰研討會將於2026年4月29日（星期三）晚上7:30至8:15 透過Zoom舉行。Stefan Tueger將打破只聚焦學校名氣的傳統思維，引導家長掌握「策略性適合度」——找出真正匹配孩子獨特學習風格與家庭價值觀的學府。他更會揭示許多家長從未想過、但招生團隊期望申請者提出的關鍵問題。

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實證有效的三步路徑

參加者將學會一套經過實證的系統：

1. 解碼與篩選：精準鎖定4至6所理想目標學校，而非盲目報讀20多所。
2. 執行與准入：運用內部知識，精通申請文件與面試環節。
3. 裝備孩子：協助孩子在面試中展現自信與特質，而不僅是應付考試分數。

業內權威親授 建立夥伴關係 助家長輕鬆面對子女升學旅程

Stefan Tueger指出：「許多家長被混亂的資訊和截止日期淹沒，陷入恐慌。這場研討會將提供清晰的路線圖，從建立平衡的學校組合到最終決策，讓家庭以平靜和清晰的頭腦走完旅程。」參與者將節省數百小時的迷茫研究，避免足以摧毀孩子入學機會的常見失誤，並獲得曾坐在招生桌另一方的人的內部見解。

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研討會詳情：

· 日期： 2026年4月29日（星期三）
· 時間： 晚上7:30 – 8:15（香港時間）
· 形式： 網上Zoom會議
· 語言： 英語 （輔以會後粵語問答）
· 費用： 全免

按此立即登記：

詳情：https://www.lionrockeducation.hk

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