導航香港國際學校迷宮：前名校領袖親授戰略藍圖 助家長化解焦慮

面對香港複雜多變的國際學校招生環境，不少家長感到無所適從。由前德瑞國際學校（GSIS）及耀中國際學校（YCIS）前領袖、擁有超過12年內部經驗的獅子山教育咨詢創辦人Stefan Tueger主講的免費網上研討會「The Strategic Roadmap to Hong Kong School Admissions Success」，將為家長提供一套清晰、可行的三步戰略藍圖，告別盲目摸索與壓力。

破解迷思：從排名導向轉為「適合度」匹配

是次45分鐘的實戰研討會將於2026年4月29日（星期三）晚上7:30至8:15 透過Zoom舉行。Stefan Tueger將打破只聚焦學校名氣的傳統思維，引導家長掌握「策略性適合度」——找出真正匹配孩子獨特學習風格與家庭價值觀的學府。他更會揭示許多家長從未想過、但招生團隊期望申請者提出的關鍵問題。