HKMA 傑出市場策劃精英會 匯聚跨界領袖智慧 共拓體育經濟新增長引擎

「HKMA 傑出市場策劃精英會（Elite Marketers' Alumni）啟動典禮暨領袖論壇」於2026年4月24日假啟德體育園 Celebration Hall 2 圓滿舉行。活動吸引接近500位頂尖營銷精英參與，共同見證香港市場營銷界邁向新里程。 傳承業界「奧斯卡」卓越傳統 「精英會」承載香港管理專業協會自1985年創立的 HKMA傑出市場策劃獎40年的卓越傳統。該獎項素有業界「奧斯卡」之稱，多年來表揚近800個具前瞻性的市場策劃項目及領袖，對提升香港以至區內的專業水平影響深遠。

承傳深厚基礎 HKMA 傑出市場策劃精英會正式啟動

承傳這一深厚基礎，「HKMA 傑出市場策劃精英會」匯聚歷屆得獎者及市場推廣精英和領袖，致力推動行業發展、跨界交流、培育人才，並作為策略智庫，為特區政府、中小企業及初創提供洞見，助力香港經濟發展及區域競爭力。

應家柏教授致歡迎辭：開拓跨界協作新機遇 香港管理專業協會主席應家柏教授 GBS JP 在歡迎辭中表示：「今天標誌著一個重要的里程碑，HKMA 傑出市場策劃精英會正式成立，匯聚了市場營銷與商界的傑出領袖。精英會旨在成為促進協作、激發創新、為商界提供思想領導力的平台，同時培育未來 的市場營銷人才。有見及此，今天的領袖論壇既合時宜，亦別具意義。透過匯聚市場營銷、商界及體育界的領袖，探討跨界別合作如何能夠發掘新機遇，並為香港的持續發展貢獻力量。」

林國誠先生開幕演辭：攜手塑造行業未來 HKMA 傑出市場策劃精英會創會主席林國誠先生於開幕辭提到：「對許多市場營銷人員而言，能夠獲得 HKMA 傑出市場策劃獎，可說是業內最高榮譽。這不僅代表卓越的表現，更體現了得獎者的遠見、投入，以及透過市場營銷創造實際商業價值的能 力。我誠摯邀請歷屆所有得獎者加入我們的『HKMA 傑出市場策劃精英會』，一個由你們建立、為你們而設的社群，更是一個頂尖平台，讓大家從追求卓越，攜手塑造行業的未來。」

領袖論壇：Marketing x Sports：香港體育經濟新機遇 典禮當日同場舉行「領袖論壇：Marketing x Sports：香港體育經濟新機遇」，邀請重量級嘉賓分享前瞻洞見： 論壇一：「驅動香港體育經濟 — 締造新增長動力」(Powering Hong Kong’s Sports Economy: Insights from Global Experiences)

香港賽馬會體育業務執行總監施永傑先生（Mr Caspar Stylsvig）在主題演講中分享了他對香港體育產業轉型的深刻見解。他指出：「體育不再僅是一項活動或比賽，它是香港最有潛力的增長引擎之一。偉大的體育城市並非僅由獎盃定義，而是由生態系統定義 ——在這個系統中，球迷能產生真實的情感連結，品牌能發掘長遠價值，進而為城市帶來持續的經濟效益。」

施永傑先生進一步強調，當體育具備包容性並深入社區，便能轉化為驅動長期經濟韌性的社會資本。他呼籲業界擁抱「一個城市、一個願景」的理念，共同構建世界級體育城市。

在隨後的專題討論中，多位嘉賓就香港如何借鑒全球經驗分享了精闢見解。啟德體育園總經理 – 體育活動營銷及發展 Mr Robbie McRobbie 提到場館透過「盛事化」（Festivalization）策略成功吸引逾 22 萬人參與社區活動。與此同時，滙豐全球品牌合作主管兼亞太區品牌主管段安俊先生與國泰品牌、洞察及市務傳訊部總經理鍾橋軒先生一致認為「情感敘事」是核心所在，體育贊助能創造獨特的旅遊回憶，產生超越傳統觀光的經濟價值。

論壇二：「大型體育賽事營銷 — 品牌如何最大化盛事商業價值」 (Big‑Game Marketing: Turning Mega Events into Brand and Business Growth)

香港電訊有限公司個人業務行政總裁林國誠先生則從大數據的角度，深入分析了體育如何重新定義大眾的生活習慣。他引述數據指出，全球體育產業預計在2030年將達到3.7兆美元。林國誠先生指出，體育已成為一種全天候的生活方式：「體育已成為一種不可或缺的生活方式。即將到來的世界盃賽事大幅增加，這不僅是為期一個月的盛事，更是振興香港『夜經濟』的重要契機。這種極高的參與度與情感聯繫，將為品牌創造前所未有的市場機遇。」

他隨後透過數據揭示了新興運動背後的龐大商業潛力：「數據證明了市場對新興運動的熱切渴求。例如部分參與型運動的收視率增長高達137%，只要營銷策略能精準觸達這些具備極強消費能力的細分市場，其爆發力將會非常驚人。」

在第二場專題討論中，五屆奧運選手歐鎧淳小姐分享了運動員故事如何與品牌產生共鳴。此外，24/7 Fitness 市場總監劉嘉皓先生、505聯合製作董事梁立民先生及 HYROX 亞太區總經理尹俊堯先生，討論了如何將體育轉化為可持續的商業模式，透過全民參與帶動周邊產業的連鎖影響。