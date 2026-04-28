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市場資訊
出版：2026-Apr-28 08:00
更新：2026-Apr-28 08:00

Mon cher 花の母親節系列登場

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AD 2col MK 人氣大阪蛋糕甜品店Mon cher 花の母親節系列登場 4款精緻花の蛋糕獻謝意 同步推出3款全新小巧蛋糕 (小さな喜び) 選用日本當季食材 獻上恰到好處的甜蜜
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母親節臨近，人氣大阪蛋糕甜品店 Mon cher以精緻「花系」設計呈獻全新「花の母親節系列」，包括莓果花見(14cm)、緋紅花舞(12cm)、花の油彩(10cm)及花漾鮮果堂島卷，由即日起至53日期間可享用早鳥優惠約9折訂購蛋糕，網上店舖或各門市分店均適用。凡購買或預訂莓果花見(14cm)或緋紅花舞(12cm)，即送Mon cher母親節限定朱古力禮盒(2粒裝)1盒或購買任何產品可加$38換購(零售價$48)Mon cher同步推出3款小巧蛋糕：本九鬼黑芝麻蛋糕、柚香金萱茶蛋糕和芒果伯爵茶蛋糕，選用日本當季食材，滿足不同節慶需求。
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