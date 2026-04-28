維他®冷泡無糖茶迎來全新包裝設計及500毫升直身樽型升級，品牌同步推出全新維他®無糖赤香紅茶，嚴選高香「金牡丹」茶種，散發濃郁而層次豐富的花果茶香。由5月6日至5月26日，維他®冷泡無糖茶將「港漫」世界帶進港鐵金鐘站，首由車站大堂延伸至轉車月台打造沉浸式醒神體驗！由5月起，品牌將港鐵尖東站及金鐘站的閘機換上主題設計，於乘客入閘時播放「Keep Going」音效。5月上旬開始，「醒神 Energy Wave」街頭活動將遊走多個地點，免費派發維他®冷泡無糖茶＋DIY 打氣卡；5月下旬起，品牌將深入多個辦公室與共享工作空間。於7月起品牌將壓軸呈獻「醒神相機站」，只需掃描二維碼進入指定網站，生成醒神漫畫風頭像，即可獲$2維他®冷泡無糖茶優惠券。
網站：www.vitasoy.com
維他®冷泡無糖茶全系列包裝升級 推新品維他®無糖赤香紅茶
維他®冷泡無糖茶迎來全新包裝設計及500毫升直身樽型升級，品牌同步推出全新維他®無糖赤香紅茶，嚴選高香「金牡丹」茶種，散發濃郁而層次豐富的花果茶香。由5月6日至5月26日，維他®冷泡無糖茶將「港漫」世界帶進港鐵金鐘站，首由車站大堂延伸至轉車月台打造沉浸式醒神體驗！由5月起，品牌將港鐵尖東站及金鐘站的閘機換上主題設計，於乘客入閘時播放「Keep Going」音效。5月上旬開始，「醒神 Energy Wave」街頭活動將遊走多個地點，免費派發維他®冷泡無糖茶＋DIY 打氣卡；5月下旬起，品牌將深入多個辦公室與共享工作空間。於7月起品牌將壓軸呈獻「醒神相機站」，只需掃描二維碼進入指定網站，生成醒神漫畫風頭像，即可獲$2維他®冷泡無糖茶優惠券。