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市場資訊
出版：2026-Apr-28 08:30
更新：2026-Apr-28 08:30

景福珠寶520「黃金屋尋寶」 送人氣心型雪條

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景福珠寶推出520特別企劃「黃金屋尋寶」活動。顧客只需於429日至55日期間（每日下午2時到6時），親臨指定景福珠寶及masterpiece by king fook門店*完成尋寶打卡，即可獲贈限量本地人氣雪糕品牌「甜筒暉」（TEEMTONEfai）心形雪條，一邊享受甜蜜滋味，一邊發掘品牌「密語」系列在正面及側面呈現雙重甜蜜訊息的設計巧思。「密語」系列靈感源於Secret Message概念，以999金匠心鑄造並綴以璀璨的密鑲鑽石，展現輕奢時尚感，亦適合日常佩戴。
（*中環德輔道中30-32號地下、中環畢打街1-3號中建大廈地下G9號舖、尖沙咀海港城海運大廈二階OT 214A號舖或沙田新城市廣場第一期3樓321號舖）
IG: @masterpiecebykingfook     
FB: @景福珠寶King Fook Jewellery

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