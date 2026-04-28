Heari 傾耳聽 AI 智能降噪助聽器　以科技打破長者社交隔閡

隨著香港人口轉型，長者健康與生活質素備受關注。捷成健康（Jebsen Healthcare）致力於引進尖端醫療科技以提升大眾福祉， 旗下品牌 「Heari 傾耳聽」 推出 AI RIC 智能助聽器，不僅在技術上實現突破性的降噪功能，更承載了品牌對提升長者生活質素的承諾，透過專業研發協助用家找回失落的聲音節奏。
AI 智能降噪：為複雜聲學環境度身訂造
傳統助聽器往往難以區分背景雜音與目標人聲，導致不少長者在嘈雜環境下溝通感到吃力。Heari 傾耳聽的產品在研發上特別針對此痛點，於助聽器中內置深度神經網絡（DNN）運算技術。該技術能精準識別並過濾環境雜音，同時針對性強化人聲，有助於長者在酒樓或公共場所等社交場合中，更清晰地捕捉對話細節。
深耕社區：走進院舍傳遞關愛
除了技術創新，品牌更積極實踐企業責任，定期走訪安老院舍及社區中心，舉辦聽力健康講座及免費聽力測試。 Heari 傾耳聽團隊希望能透過面對面的交流與社區服務，提升大眾對聽覺保護的意識。
專業服務 為 70+ 長者守護聽覺
為進一步將社區關懷落到實處，Heari 傾耳聽 旗下兩間中心現正推行特別計劃，為 70 歲或以上長者提供專業的免費純音聽力測試及AI助聽器體驗。測試由經驗豐富的團隊主理，確保每位長者都能在舒適的環境下，獲得精準的評估報告及專業的護理建議。
【Heari傾耳聽 聽力中心 資訊】
地址： 彌敦道688號旺角中心一期1422室 及 北角英皇道510號港運大廈25樓 （敬請預約）
查詢電話： 3678 2002
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