Heari 傾耳聽 AI 智能降噪助聽器　以科技打破長者社交隔閡

隨著香港人口轉型，長者健康與生活質素備受關注。捷成健康（Jebsen Healthcare）致力於引進尖端醫療科技以提升大眾福祉， 旗下品牌 「Heari 傾耳聽」 推出 AI RIC 智能助聽器，不僅在技術上實現突破性的降噪功能，更承載了品牌對提升長者生活質素的承諾，透過專業研發協助用家找回失落的聲音節奏。

AI 智能降噪：為複雜聲學環境度身訂造

傳統助聽器往往難以區分背景雜音與目標人聲，導致不少長者在嘈雜環境下溝通感到吃力。Heari 傾耳聽的產品在研發上特別針對此痛點，於助聽器中內置深度神經網絡（DNN）運算技術。該技術能精準識別並過濾環境雜音，同時針對性強化人聲，有助於長者在酒樓或公共場所等社交場合中，更清晰地捕捉對話細節。