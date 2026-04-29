第十一屆「玲瓏金曲夜」鄧美玲粵曲演唱會全院爆滿 演出圓滿成功

2026年4月20日晚上，香港文化中心音樂廳星光熠熠，一場盛大的粵曲盛宴 - 「第十一屆玲瓏金曲夜，鄧美玲粵曲演唱會」隆重舉行。當晚全院爆滿，一票難求，觀眾早早入座，熱切期待與粵曲名家鄧美玲小姐及其一眾粵劇名玲共渡一個難忘的音樂之夜。舞台上，鄧美玲小姐以一襲華麗紅色的刺繡長裙登場，氣場十足風采依然，她與李龍、龍貫天、新劍郎、阮兆輝、吳仟𡶶、劉蕙鳴等著名粵曲老倌同台獻藝，為觀眾帶來一連串經典粵曲及小曲聯唱。當晚演出包括「穿金寶扇之冰釋前嫌」、「前程萬里」、「鸞鳯分飛」、「綵樓配之別窰」、「孔子之去國別妻」、「紫鳯樓」。整場演唱會由朱慶祥擔任藝術顧問，譚經緯任司儀，國風樂隊伴奏，音樂總監彭錦信，擊樂領班游龍等專業團隊全力支持。鄧美玲小姐與各位名家以深厚唱功，豐富感情，演繹出粵曲的細膩婉轉與磅礡氣勢。台下觀眾不時報以熱烈掌聲，氣氛高漲，紅伶與觀眾心靈交融，一曲接一曲，將傳統粵曲藝術推向高峰。特別值得一提的是，今年演唱會繼續以「朱毅剛作品」為主題，集中選唱名家朱慶祥大師的經典作品。



經過十多年來不懈努力，鄧美玲小姐的「玲瓏金曲」系列已成為香港粵劇界一年一度的文化盛事，今屆演唱會再次證明，傳統粵曲在現代社會仍有強大生命力與廣泛吸引力。全院滿座的盛況，不僅是對鄧美玲小姐藝術成就的肯定，更是香港市民對粵曲這份文化瑰寶的熱愛與支持的最佳體現。演唱會在全場觀眾熱烈的掌聲與喝采中圓滿落幕。鄧美玲小姐感謝所有到場支持的觀眾、贊助單位及幕後工作人員努力讓這一夜成為粵曲愛好者心中最美好的回憶。期待明年第十二屆「玲瓏金曲夜」再度與大家相見！