屯門時代廣場 勞動節及黃金周消費優惠

為迎接内地「五一黃金周」與勞動節長假期，恒地旗下屯門時代廣場特意為旅客及本港市民準備「購物有賞 滋味回饋」及「旅客好賞禮遇」活動。於即日至2026年5月31日期間，H·COINS會員可尊享四重賞上賞消費回饋，涵蓋商戶購物、多間人氣餐飲現金券及極品燕窩禮盒等，即賞即用。H·COINS會員以電子貨幣即日消費滿指定金額，並出示合資格的電子機印發票（需包含至少一張餐飲商戶收據），可換領高達HK$810的餐飲商戶現金券。

商場並額外加推「旅客獎賞」，訪港旅客即日累積消費滿HK$10,000（最多四張收據）並出示有效訪港旅遊證件，即可換領官燕棧價值高達HK$1,300的原盞官燕王禮盒。由即日至12月3日，訪港旅客追蹤屯門時代廣場小紅書帳戶或出示有效訪港旅遊證件，可獲手機氣囊/抽取式面紙/洗面巾/茶等小禮物（名額：3,000個）；追蹤屯門時代廣場小紅書帳戶及出示HK$200電子消費收據(最多一張)，可獲城巴B3X線單程票（名額：500個）；於小紅書打卡分享體驗及出示HK$500電子消費收據(最多兩張)，可獲HK$50Citistore現金券（名額：450個）；成功換領以上獎賞，並出示有效訪港旅遊證件，可額外換領城巴B3X線單程票（名額：200個）！（受條款及細則約束，獎賞數量有限，先到先得，送完即止。）