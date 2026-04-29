三機構聯手為病童及家人送暖 名廚三姐率一眾女廚炮製健康菜式

為了向病童及其家人送暖，兒童腎病基金、中國香港女廚師協會及香港麥當勞叔叔之家慈善基金，於4月26日在麥當勞叔叔之家觀塘家舍，攜手獻上多款健康家常菜，希望透過佳餚傳遞愛心與溫暖。活動報名情況踴躍，獲130人參與。 兒童腎病基金主席兼基金理事林泓昕表示，在機緣巧合下認識了粵菜名廚、人稱三姐的中國香港女廚師協會創會主席蕭秀香，亦知道麥當勞叔叔之家的觀塘家舍設有大廚房可供使用，促成了今次的善舉。

三姐:與營養師商量菜單 使用天然食材 這次的愛心廚房由蕭秀香率領中國香港女廚師協會一眾女廚下廚，菜式豐富，包括雞肉燒賣、咖喱豬皮魚蛋、蕃茄一口豬扒配意大利米型意粉、鹵水雞翼及雞蛋、粟米鯪魚球娃娃菜、肉碎炒飯、甜品有啫喱糖及蘋果撻。蕭秀香透露，曾與註冊營養師商量菜單，「營養師指病童日常需要戒口，不過間中可以『放假』，我們才放心調味。我們使用純天然食材，例如茄汁是用新鮮番茄打成汁，又將咖喱豬皮魚蛋減辣，更特意選用形狀較趣緻的米型意粉，希望病童及家人食得開心又健康。」為餐單提供意見、具有多年照顧病童經驗的註冊營養師丁浩恩表示，餐單使用健康用料，一些適合小朋友的菜式也經過用心設計。

香港麥當勞叔叔之家慈善基金行政總裁(署理)何卓惠表示，「食」是重要的一環，「我們為病童家庭提供『家以外的家』暫宿服務，而在一個家庭裡，食飯是大家聚在一起，開開心心進行交流。我們對今次的合作感到很高興，活動的餐單經過營養師檢視，適合病童，富有營養。」

參與活動的兒童盧諄霖最愛的是鹵水蛋及魚蛋，盧太坦言，兒童腎病基金對他們幫助很大，「洗腎的費用很龐大，醫生告知可以申請兒童腎病基金，為我們減輕了負擔。我們亦有參與基金舉辦的活動，例如生日會，讓兒子與其他病童相處，為兒子帶來歡樂。作為家長，亦可以透過基金認識其他病童家長，大家有相似經歷，有了同路人，感覺不再孤單。」

兒童腎病基金：冀資助更多藥物 支援兒科研究 兒童腎病基金適逢成立30周年，林泓昕期望，未來可以涵蓋更多政府暫時未能提供資助的藥物，以及支援中大的兒科研究，希望有更多新藥物或新發現，切實幫助病人。 香港麥當勞叔叔之家慈善基金同樣成立30周年，何卓惠透露，30年來累計向病童及家人提供18萬個晚上的住宿，除了提供住宿，亦有身心社交支援，日後希望舉辦更多餐膳計劃，讓照顧者有更多時間照顧自己，基金亦會為照顧者舉辦瑜伽班等活動，讓他們放鬆一下。