耀中幼兒教育課程獲新加坡幼兒培育署（ECDA）正式認可　 畢業生完成課程後即符合新加坡幼教教師執照資格

香港首間且唯一專注於幼兒教育的學位頒授高等教育學府——耀中幼教學院，與新加坡學前教育三大龍頭機構正式簽署合作備忘錄（MOU）。是次合作讓耀中幼教學院畢業生在完成學院幼兒教育課程後，即符合新加坡幼兒教育教師執照的申請資格；只要成功獲合作機構的幼兒園聘用，便可直接申請並取得新加坡幼教教師執照（L2(EL)級別），拓展更多海外職涯選項，順利銜接新加坡職場，透過累積符合國際標準的實務經驗，逐步成為世界級幼兒教育專才，進一步提升整體職涯競爭力與專業認受性。

是次合作的三間機構均為新加坡最具規模及影響力的學前教育集團，包括兩間主要業者幼兒園（Anchor Operator, AOP）及一間夥伴業者幼兒園（Partner Operator, POP）。這兩大AOP已佔新加坡主要業者幼兒園總數約64%，連同POP合作夥伴，已覆蓋新加坡大部份的幼教市場，為耀中幼教學院畢業生提供獨一無二的海外就業優勢。

合作伙伴將透過線上面試進行人才篩選。確認錄用意向後，機構將直接與學生聯繫。為確保學生能順利赴星執教，合作機構將提供全程協助，包括向新加坡幼兒培育署（ECDA）提交相關文件、申請專業認證及教師執照、辦理簽證手續，並為學生提供住房選擇或專業租屋仲介服務，讓他們快速融入當地生活。行政程序完成後，校方將發出正式聘書，畢業生即可啟程前往新加坡，正式展開海外幼教職涯。對於渴望在國際幼教舞台上發揮教學熱誠的學生而言，絕對是一大職涯喜訊。

這項重磅合作打破地域限制，根據合作備忘錄，耀中幼教與 3間新加坡合作伙伴將就以下3大範疇展開協作： a) 就業與實習

耀中幼教學院將向合作機構推薦符合資格的畢業生，合作機構提供全職聘用或實習機會。所有安排均符合新加坡教育工作者認證及工作簽證規定。 b) 體驗式學習

合作機構將協助安排新加坡實地參訪及實務計劃，讓學生及畢業生深入了解國際幼教標準與實務運作。 c) 專業發展

雙方將共同設計專業發展活動，提升耀中幼教學院畢業生的職涯準備度，並對齊全球幼兒教育與照護（ECE）標準。

耀中幼教學院亦正與新加坡幼兒培育署（ECDA）及更多當地具影響力的學前教育機構積極進行磋商，期望盡快擴大合作範圍，並將於適當時候公布進一步詳情。 耀中幼教的「幼兒教育高級文憑2年全日制」、「幼兒教育榮譽學士4年全日制 （一年級入學）及 2年全日制 （三年級入學）」課程已獲得新加坡幼兒培育署（ECDA）認可。凡完成相關課程並符合相關語文及實習要求的畢業生，均即具備申請新加坡幼兒教育教師執照的資格，最快可於2025-26年度畢業後（預計2026年8月起）前往新加坡擔任幼師。

新加坡3大學前教育機構簡介 主要業者幼兒園（Anchor Operator） PCF SPARKLETOTS PRESC​HOOL

● 新加坡全國最大學前教育運營商及僱主

● 由人民行動黨社區基金會（PAP Community Foundation, PCF） 創辦

● 坐擁全國最大幼兒園網絡，經營近350所幼兒園，每年服務超過超過4萬名兒童及其家庭

● 擁有約 9,000 名員工，僅教師人數超過 5,000 名

● 2025 年新加坡 300 強企業 (SOI 2025) 之一，被評選為「新加坡最佳職場」

● 於新加坡幼兒培育署（ECDA）評選中獲得多個獎項，包括：卓越嬰兒教育者獎 (Outstanding Infant Educator Award)、卓越幼教領導者獎 (Outstanding Early Childhood Leader Award)及創新獎 (Innovation Award)

● 絕大多數分校均已獲得 SPARK 認證（新加坡學前教育品質認證）

E-BRIDGE PRE-SCHOOL

● 新加坡第三大學前教育運營商及僱主

● 由著名的 EtonHouse International Education Group (伊頓國際教育集團) 於 2014 年創立

● 在新加坡營運超過30所學前教育中心，服務超過7,000名幼兒

● 採用Reggio Emilia啟發式教學，賦予教師更大的自主性設計具意義的學習體驗，以支持幼兒的整體發展

● 榮獲2025年新加坡人力部（Ministry of Manpower）「新加坡機會指數」（Singapore Opportunity Index）300強僱主之一

● 多個中心曾榮獲新加坡幼教界最高榮譽之一——由新加坡幼兒培育署（ECDA）頒發的「卓越教學中心獎」

● 大多數中心已通過新加坡學前教育品質認證框架（SPARK）

夥伴業者幼兒園（Partner Operator） Star Learners Child Care

● 新加坡幼兒培育署（ECDA）指定的夥伴業者幼兒園（Partner Operator）之一，致力於提供優質且具前瞻性的學前教育

● 於新加坡營運44所幼兒園，遍布全國多個社區，具備成熟的教育網絡與規模化營運經驗

● 採用獲獎的繪本教學（literature-based）課程，透過精心策劃的故事培養幼兒的語言能力、創意思維與品格發展，為未來學習奠定穩固基礎

● 積極投資於教師專業發展，透過系統化培訓與多元發展機會,為教育工作者打造兼顧支持與成長的教學環境

● 教師的專業表現亦透過內部表彰機制及全國性獎項（ECDA Awards）獲得肯定，體現團隊的專業實力

● 榮獲 Mummy’s Market 2026 年度最佳學前教育機構，並持續獲得家長與業界肯定

● 旗下多所幼兒園已獲新加坡學前教育質量認證框架（SPARK）認證，展現其在教學質量與專業標準方面的卓越表現

修畢課程即獲香港、新加坡幼教相關專業認證及教師執照 凡完成耀中幼教的「幼兒教育高級文憑2年全日制」、「幼兒教育榮譽學士4年全日制 （一年級入學）及 2年全日制 （三年級入學）」課程的畢業生，將可獲得本地四大幼兒教育行業必備的專業資格，包括「註冊幼稚園老師」、「註冊幼兒工作員」、「註冊幼兒中心主管」及「認可特殊幼兒工作員」，同時亦可得到新加坡當地的專業認證及教師執照資格，令讓畢業生能擁有更多職涯選項。 耀中幼教學院校長李敬廉表示：「 我們非常高興促成是次與新加坡學前教育三大龍頭機構的合作。這不但是耀中幼教發展的重要里程碑，更為我們的畢業生開拓了『立足香港、放眼全球』的清晰職涯藍圖。透過是次合作，我們希望培育更多具國際視野的幼教專才，讓他們在不同教育文化中交流碰撞，為全球幼兒教育未來貢獻力量。」