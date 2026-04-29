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市場資訊
出版：2026-Apr-29 10:15
更新：2026-Apr-29 10:15

會德豐地產與藝術夥伴攜手呈獻 「花間行 —— 西山瑞貴新作展」 為One Island South首個藝術展覽 為港島南注入嶄新文藝氛圍

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會德豐地產一直重視與社區的連繫，並積極透過多元活動推動港島南的文化及生活發展。Club Wheelock與BAC 滿紙煙雲及策展人方圓明先生(William Fong)再度攜手合作，於 One Island South 舉辦 OIS ART 首個展覽「花間行 —— 西山瑞貴新作展」，為港島南注入嶄新文藝氣息。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀先生表示：「我們很高興再次與 BAC 滿紙煙雲及 William合作。過往在集團位於山頂的 PEAK COLLECTION 項目已有愉快的合作經驗，今次再度攜手，將藝術帶入港島南，而是次展覽更是 One Island South 首個藝術展覽，別具里程碑意義。近年南區迅速蛻變成創意與活力兼具的社區，並吸引多個藝術空間及畫廊進駐，文化氛圍日益濃厚。我們期望透過這次展覽，與各界夥伴一同見證並參與社區轉型，為南區帶來更豐富的藝術體驗。」

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One Island South 致力打造集教育、運動、親子及藝術元素於一身的多元平台，持續為社區帶來不同文化體驗。是次展覽展出年輕藝術家西山瑞貴（Mizuki Nishiyama）的最新作品，Mizuki曾就讀南區國際學校，其創作細膩而富生命力，配合策展人的巧妙構思，與場地空間相互呼應。未來數月，One Island South 將繼續呈獻不同藝術家的作品，透過藝術連繫社區，豐富港島南的文化面貌。

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展覽詳情：

「花間行 —— 西山瑞貴新作展」
日期：即日起至2026年5月27日
時間：上午9時至晚上7時
地址：黃竹坑香葉道2號 One Island South 大堂

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