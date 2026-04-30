OHLA！母親節限定 Hermès同級工藝手袋到珠寶的法式輕奢

即日起至5月10日呈獻法式輕奢皮具品牌FLEURON及多項母親節精選優惠。OHLA! K11 Musea店獨家引入法國高端皮具品牌FLEURON，採用與Hermès同級工藝，由意大利工匠手工製作，使用荔枝紋小牛皮，柔軟耐用之餘更散發細緻質感。K11 Musea店：選購兩個 FLEURON手袋可隨機獲贈Twilly一條；打卡店鋪& Follow IG＋FB贈送神秘小禮物；Member / VIP sales所有產品9折。LCX店：買滿$2500，送香薰蠟燭（送完即止）；打卡店鋪& Follow IG＋FB贈送神秘小禮物；*LCX商場優惠：買滿$500即可憑票到LCX Counter換領$50優惠券（派發時間：5月1日至6月30日；7月31日到期）。

OHLA! Luxury：尖沙咀K11 Musea 2F LA201；尖沙咀海港城 LCX 3樓 Kiosk 8A

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