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市場資訊
出版：2026-Apr-30 07:30
更新：2026-Apr-30 07:30

OHLA！母親節限定 Hermès同級工藝手袋到珠寶的法式輕奢

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即日起至510日呈獻法式輕奢皮具品牌FLEURON及多項母親節精選優惠。OHLA! K11 Musea店獨家引入法國高端皮具品牌FLEURON，採用與Hermès同級工藝，由意大利工匠手工製作，使用荔枝紋小牛皮，柔軟耐用之餘更散發細緻質感。K11 Musea店：選購兩個 FLEURON手袋可隨機獲贈Twilly一條；打卡店鋪& Follow IGFB贈送神秘小禮物；Member / VIP sales所有產品9折。LCX店：買滿$2500，送香薰蠟燭（送完即止）；打卡店鋪& Follow IGFB贈送神秘小禮物；*LCX商場優惠：買滿$500即可憑票到LCX Counter換領$50優惠券（派發時間：51日至630日；731日到期）。
OHLA! Luxury：尖沙咀K11 Musea 2F LA201；尖沙咀海港城 LCX 3 Kiosk 8A
IGohla_luxury

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