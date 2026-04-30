「滙豐香港社區夥伴計劃」旗艦活動「滙豐香港社區節」，剛於4月25及26日，一連兩天於中環街市完滿舉行，吸引逾萬人參與。活動匯聚21個地區項目，透過多個互動攤位、體驗及工作坊等展示項目成果，讓公眾親身了解社區需要，及計劃如何推動跨代共融及社區創新。滙豐銀行慈善基金（基金）亦宣布推出全新青年體藝項目「滙豐青年@ventures計劃」，與四間慈善機構包括大灣區青年管弦樂團、香港合唱新力量、凝動香港體育基金及橄欖成長基金合作，向逾2,500名本地青年提供體育及音樂課程，鼓勵他們探索興趣、建立自信，促進全人發展。
滙豐香港社區夥伴計劃：www.communitypartnership.org.hk
滙豐香港社區節 逾萬人體驗社區創意
「滙豐香港社區夥伴計劃」旗艦活動「滙豐香港社區節」，剛於4月25及26日，一連兩天於中環街市完滿舉行，吸引逾萬人參與。活動匯聚21個地區項目，透過多個互動攤位、體驗及工作坊等展示項目成果，讓公眾親身了解社區需要，及計劃如何推動跨代共融及社區創新。滙豐銀行慈善基金（基金）亦宣布推出全新青年體藝項目「滙豐青年@ventures計劃」，與四間慈善機構包括大灣區青年管弦樂團、香港合唱新力量、凝動香港體育基金及橄欖成長基金合作，向逾2,500名本地青年提供體育及音樂課程，鼓勵他們探索興趣、建立自信，促進全人發展。